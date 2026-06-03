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3 червня 2026, 20:00

Головне за середу: прогноз зростання ВВП України, новий закон для водіїв та інвестиції в монети

Головне за середу, 3 червня.

Головне за середу: прогноз зростання ВВП України, новий закон для водіїв та інвестиції в монети

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув у бік зниження прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік до 2,2% через тривалу війну. Водночас у банку наголошують, що макроекономічна стабільність у країні зберігається завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці. Про це йдеться у звіті «Регіональні економічні перспективи» (REP) від 3 червня.

Штраф та евакуація авто: що змінить новий закон для водіїв з 1 червня 2026 року

Від 1 червня 2026 року в Україні набувають чинності зміни, які стосуються контролю за експлуатацією автомобілів та дотриманням правил дорожнього руху. Серед основних нововведень — посилені перевірки тонування скла, обов’язковий технічний огляд для окремих категорій транспорту та розширення мережі камер автоматичної фіксації порушень.

Пам’ятні монети України: 5 безперечних хітів інвестицій весни-літа 2026 року

На прохання читачів «Мінфіну», продовжую розмову про інвестиції в українську нумізматику. Весна та початок літа 2026 року принесли нові тенденції на нумізматичному ринку України, які дають змогу добре заробити тим, хто розуміється на цій темі. Звичайно, в деяких випадках йдеться про дуже значні витрати, але нерідко такі інвестиції не вимагатимуть шалених грошей.

Обвал біткоїна спровокував паніку: добовий обсяг ліквідацій сягнув $1,8 млрд

У середу, 3 червня, ціна першої криптовалюти впала до рівня нижче $67 000. Про це свідчать дані торгів. За останню добу актив знизився на 4,08%. При цьом за тиждень падіння становить 11,51%, за місяць — 16,67%. Інші криптовалюти також опинилися у «червоній» зоні.

Максимальна дохідність депозиту в гривні — 17,5% річних: чи можна заробити більше в червні

Наприкінці травня на депозитному ринку панувало пожвавлення: великі банки активно переглядали ставки за вкладами — як у гривні, так і у ВКВ. Але тенденції були різноспрямованими: фінансисти коригували дохідність депозитів, залежно від своїх поточних завдань. На які депозитні пропозиції очікувати власникам гривні у червні, «Мінфін» розповість у свіжому огляді.

Джерело: Мінфін
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