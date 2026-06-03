Пам`ятні монети України: 5 безперечних хітів інвестицій весни-літа 2026 року

На прохання читачів «Мінфіну», продовжую розмову про інвестиції в українську нумізматику. Весна та початок літа 2026 року принесли нові тенденції на нумізматичному ринку України, які дають змогу добре заробити тим, хто розуміється на цій темі. Звичайно, в деяких випадках йдеться про дуже значні витрати, але нерідко такі інвестиції не вимагатимуть шалених грошей.

Отже, почнемо з декількох «хітів» останніх продажів монет через інтернет-магазин НБУ:

Монета «65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка» у сувенірній упаковці, номінал 5 грн, нейзильбер.

Вона введена в обіг 21 травня цього року. Але через підвищений попит із боку колекціонерів вона відразу була розкуплена та стала вдалою інвестицією для тих, хто встиг її придбати 26 травня 2026 року в інтернет-магазині НБУ. Її стартова ціна — 201 гривня. При цьому лише за декілька днів її вартість вже зросла щонайменше в 1,5−2 раза від суми вкладень (навіть із огляду на витрати на доставку поштовим оператором).

Для колекціонерів монета цікава через те, що, як для виробів із нейзильберу, у неї не дуже великий тираж. Для інвесторів же інтерес представляє Шевченківська тематика, яка завжди є популярною в Україні та за її межами, у місцях великих українських діаспор.

Монета «65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка» у сувенірній упаковці, 5 грн.

Ціна на ринку (02.06.2026)

З огляду на доставку, така монета коштувала інвестору приблизно 290 гривень, а на спеціалізованих нумізматичних майданчиках навіть її середня ціна становить 438 гривень, тобто вже в 1,51 раза дорожче. І я впевнений, що в моменти підвищеного інтересу українського суспільства до чергових «Шевченківських дат» така монета ще додаватиме в ціні.

Монета «100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри», нейзильбер, номінал 2 гривні, у сувенірній упаковці

Монета була введена в обіг 20 травня, а продаж стартував одночасно з попередньою монетою — «65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка» — 26 травня. В інтернет-магазині НБУ вона була розпродана за лічені хвилини за ціною 204 гривні за 1 штуку.

Інтерес до неї з боку колекціонерів та інвесторів відразу був великим, що вже позначилося на ціні на вторинному нумізматичному ринку.

Ціна на ринку (02.06.2026)

З огляду на поштову доставку, така монета коштувала інвестору приблизно 300 гривень, а на спеціалізованих нумізматичних майданчиках її середня ціна вже становить 579 гривень, тобто вже в 1,93 раза дорожче. Так само, як і з попередньою монетою, за рахунок підвищеного інтересу українського суспільства до особи Симона Петлюри у моменти знакових дат, пов'язаних із цим громадсько-політичним діячем України, ця монета дорожчатиме.

Вже зрозуміло, що «вистрілила» і зовсім нова монета у сріблі «Український авангард. Олександра Екстер», номінал 10 грн, 31,1 грама чистого срібла.

Випущена 22 травня, її було виставлено в інтернет-магазині НБУ 2 червня 2026 року. Розібрали її відносно швидко, попри досить великий початковий тираж, вартість монети в 9 252 гривні за штуку і ліміт по 1 штуці «в руки». У перший же день 2 червня вона вже встигла «засвітитися» у реальному продажу на вторинному ринку в межах від 11 500 до 13 000 гривень.

Ціна на ринку (02.06.2026)

Подальший ціновий тренд щодо цієї монети покажуть уже найближчі дні, але поки що схоже на те, що Нацбанк «вгадав» із тематикою та стилем самої монети, хоча частина консервативних колекціонерів-нумізматів і не люблять нестандартні форми монет, називаючи їх «сувенірщиною».

Монета «Абсолютний», нейзильбер у сувенірній упаковці, номінал 5 грн.

Після перемоги українського чемпіона — боксера Олександра Усика у бою з багаторічним чемпіоном ліги Glory з кікбоксингу Ріко Верховеном 23 травня 2026 року серед українських колекціонерів та інвесторів із новою силою спалахнув інтерес до спортивної тематики у нумізматиці. У результаті ціна монети «Абсолютний», яка восени 2024 року вже була одним із хітів монет у нейзильбері, знову швидко пішла вгору. Це дало «друге життя» інвестиційному інтересу до цієї позиції.

Ринкова ціна (02.06.2026)

Початкова «нацбанківська» ціна на початку жовтня 2024 року перебувала в межах 160 гривень. За рік, у жовтні 2025 року, монета вже коштувала близько 700 гривень. Тобто сама вона, без огляду на поштові витрати на доставку, подорожчала вже тоді майже у 4,38 раза. А після останньої перемоги Олександра Усика в Єгипті цю монету, якщо потрібно відразу декілька екземплярів у чудовому стані та подарунковій якісній упаковці, купити вже не так просто. Та й просять тепер за неї вже більше. Наприклад, на одному з аукціонних майданчиків можна зустріти і таку пропозицію:

На непрофільних, широких маркетплейсах, розрахованих на звичайних покупців без особливих нумізматичних знань, за неї можуть просити і ось такі суми:

Зрозуміло, що людина з нумізматичними знаннями, за бажання, зможе її знайти і за «старою» ціною — в межах 700−750 гривень, але це однаково вище за початкову «нацбанківську» ціну у понад 4,3 раза. А пересічні громадяни на хайпі готові брати її на непрофільних маркетплейсах ще плюс до цього майже в 1,5−2 раза дорожче. Тож ринок нумізматики зараз дуже часто схильний саме до прямого впливу суспільних настроїв і «хайпу», чим активно і користуються професіонали цього ринку, періодично завищуючи ціни на ту чи іншу позицію.

Продовжує впевнено користуватися популярністю у колекціонерів та утримувати високу ціну й нещодавній весняний квітневий «хіт» —

Монета «Чорнобиль. Відродження. Зубр»

Через величезний інтерес до неї з боку колекціонерів ця монета відразу стала чудовою інвестицією. А її цінник утримується в межах 2 тисячі гривень і вище. І це за початкової нацбанківської ціни в економваріанті (без сувенірної упаковки, просто у холдері) на рівні 190 гривень, тобто в 10 разів і більше, порівнюючи з початковими вкладеннями колекціонера-інвестора в цю монету.

Ціна на ринку (02.06.2026)

Думаю, що це плато ціни на цю позицію залишиться орієнтиром щодо вартості цієї монети на ринку найближчі 2−3 місяці. Отже, ті колекціонери, хто вчасно вклав кошти в неї наприкінці квітня 2026 року, залишаються в серйозних «плюсах».

Найближчим часом усі українські нумізмати та інвестори чекають на нові два потенційні «хіти» червня — «Українські народні казки. Кирило Кожум'яка» у нейзильбері, тиражем до 75 тисяч штук, номіналом 5 грн, та безперечного одного з головних потенційних лідерів зростання ціни цього року — срібної монети, номіналом 10 гривень — «30 років Конституції України», тиражем до 10 тисяч штук.

Дуже раджу постійно стежити за оголошеннями інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб'юторів, та обов'язково її придбати собі в колекцію, або як інвестиційне вкладення. Про потенційні інвестиційні нумізматичні «хіти» наступних літніх місяців я розповім уже в наступній статті на «Мінфіні».