Максимальна дохідність депозиту в гривні — 17,5% річних: чи можна заробити більше в червні

Наприкінці травня на депозитному ринку панувало пожвавлення: великі банки активно переглядали ставки за вкладами — як у гривні, так і у ВКВ. Але тенденції були різноспрямованими: фінансисти коригували дохідність депозитів, залежно від своїх поточних завдань. На які депозитні пропозиції очікувати власникам гривні у червні, «Мінфін» розповість у свіжому огляді.

Минулий місяць на депозитному ринку минув жваво, але без різких змін, — так ситуацію охарактеризували більшисть опитаних нами фінансистів.

«У травні депозитний ринок залишався достатньо активним. Банки й надалі конкурували за гривневі ресурси населення, водночас поступово зміщуючи акцент із виключно короткострокових депозитів на збалансованіші пропозиції за різними строками розміщення.

З огляду на стабільні очікування щодо облікової ставки НБУ та потребу в залученні нових коштів, наш банк переглянув умови за строковими депозитами у гривні на строки від 3 до 12 місяців", — розповів «Мінфіну» Микола Онищенко, заступник Голови Правління АТ «БАНК КД» (колишній Кліринговий Дім).

За словами Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, фінустанови переважно зберігали чинні умови за вкладами, а конкуренція за вкладника перемістилася у площину бонусних і акційних програм.

«У середньому на ринку ставки за гривневими депозитами, залежно від строку розміщення, перебували в межах 13−14,5% річних. Водночас за окремими програмами, з огляду на бонуси та акційні пропозиції для нових клієнтів, максимальна дохідність могла сягати до 17,5% річних», — говорить він.

Серед основних чинників стабілізації ставок Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний», назвав:

квітневе рішення НБУ щодо збереження облікової ставки на поточному рівні та перегляд прогнозу її траєкторії, який не передбачає змін до ІІ кварталу 2027 року;

збереження достатнього рівня ліквідності банківської системи.

«Водночас банки продовжують конкурувати за вкладника не лише через ставку, а й через цифрові сервіси, програми лояльності та спеціальні депозитні пропозиції», — додав банкір.

Новий орієнтир від НБУ: які прогнози дають банкіри

Одним із головних критеріїв для визначення власної депозитної політики для банків залишається ключова ставка і дохідність депозитних сертифікатів НБУ.

Черговий сигнал фінансисти отримають вже за декілька тижнів: своє рішення щодо ставки Нацбанк оголосить 18 червня. Більшість опитаних нами банкірів прогнозують, що регулятор залишить її на поточному рівні (15% річних). Саме таке рішення було ухвалене за результатами двох останніх засідань Правління з питань монетарної політики Нацбанку.

«Ми очікуємо, що НБУ збереже облікову ставку на рівні 15%. Інфляція залишається підвищеною, тому підстав для зниження ставки наразі немає», — прогнозує Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку.

Дмитро Замотаєв із Глобус Банка називає декілька причин для збереження облікової ставки на поточному рівні: по-перше, поточна монетарна політика вже є достатньо стриманою, щоб підтримувати інтерес до гривневих інструментів і не створювати зайвого тиску на валютний ринок. По-друге, депозитні ставки в національній валюті залишаються на рівні, який дає вкладникам зрозумілий дохід і допомагає утримувати заощадження саме у гривні.

«Тому найімовірніший сценарій — це збереження статус-кво. НБУ, на нашу думку, уважно стежитиме за інфляцією, курсовою ситуацією, попитом на валюту та надходженням міжнародної фінансової підтримки. Але якщо не буде суттєвого погіршення цих параметрів, підстав для зміни облікової ставки у червні небагато», — підсумовує він.

Утім, деякі банкіри не виключають можливості подальшого посилення монетарної політики.

«На нашу думку, на засіданні 18 червня розглядатимуться два можливі сценарії: збереження облікової ставки на рівні 15%, або її підвищення на 0,5 в.п. — до 15,5%.

Регулятор продовжує дотримуватися обережного підходу до монетарної політики, з огляду на збереження інфляційних ризиків та високий рівень невизначеності, пов’язаної насамперед із безпековими та геополітичними чинниками. Наш базовий сценарій передбачає збереження облікової ставки у червні на рівні 15%. Однак бачимо, що проінфляційні ризики переважають, а тому ймовірність підвищення ставки повністю відкидати не можемо.

У випадку реалізації таких ризиків і погіршення динаміки інфляції або інфляційних очікувань, НБУ, на нашу думку, може піти на посилення монетарної політики. Такий крок матиме, радше, превентивний характер і буде спрямований на уникнення розбалансування інфляційних очікувань та підтримку привабливості гривні", — пояснив «Мінфіну» Сергій Новошицький з банку «Південний».

Яку дохідність побачимо у червні

Якщо НБУ залишить ключову ставку незмінною, різких змін не відбуватиметься і на депозитному ринку.

«Середні ставки за депозитами залишатимуться майже незмінними. Найімовірніше, вони й надалі перебуватимуть у межах 13−14,5% річних, залежно від строку розміщення коштів.

Головна інтрига червня — не перегляд середніх ставок, а періодичність та активність бонусних програм. Тобто банки можуть час від часу посилювати окремі пропозиції: пропонувати «надбавки» для нових вкладників, підвищувати дохідність за певними строками або робити спеціальні умови для онлайн-розміщення коштів.

Найбільше уваги, на нашу думку, й надалі привертатимуть депозити на 6−9 місяців, а також вклади строком на 1 рік. Особливо цікавими залишаються піврічні депозити. Вони дають вкладникові баланс між дохідністю та гнучкістю: кошти не «заморожуються» на надто довгий період, а вже через 6 місяців клієнт може або забрати вклад із відсотками, або переоформити його на нових умовах", — вважає Дмитро Замотаєв.

Микола Онищенко прогнозує штиль на депозитнму ринку найближчі місяці.

«Водночас точкові коригування ставок можливі ближче до осені — залежно від макроекономічної ситуації, рішень регулятора та потреб банків у строковому фондуванні. Найвідчутнішими такі зміни можуть бути для середніх і довших строків розміщення — зокрема, від 6 до 12 місяців. Саме ці строки є важливими як для клієнтів, які хочуть зафіксувати дохідність на комфортний період, так і для банків, які прагнуть формувати стабільнішу ресурсну базу», — уточнює він.

А от у разі підвищення облікової ставки НБУ, можна очікувати незначну корекцію ставок за депозитами на 1−3−6 місяців у бік збільшення, вважає Сергій Новошицький із банку «Південний».

«Короткострокові депозити швидше реагують на зміни, оскільки вони найбільше прив’язані до поточної вартості коштів на ринку та дозволяють банкам конкурувати за ресурс без фіксації ставок на тривалий період», — пояснює фінансист.

Аналогічну думку висловала й Ірина Стрепетова із Сенс Банку: «У червні ставки за гривневими депозитами, найімовірніше, істотно не зміняться. Якщо зміни будуть, то насамперед за вкладами на 3−6 місяців, оскільки це найпопулярніші строки серед вкладників і саме в цьому сегменті банки найактивніше конкурують за кошти клієнтів».

За яких умов гривневий депозит залишатиметься привабливим

На привабливість гривневого депозиту, як інструменту збереження заощаджень, впливатиме не тільки інфляція, а й курс гривні. Тому «Мінфін» попросив розрахувати, за яких умов вклад у нацвалюті залишиться цікавим.

«Гривневі депозити зберігатимуть практичну привабливість за умови, що не буде різкого курсового стрибка та надмірного прискорення інфляції. Для вкладів на 6 місяців важливим орієнтиром можна вважати курс долара вище 46,5−47 грн/$. Для річних депозитів — приблизно 49−50 грн/$. Якщо курс залишатиметься нижче цих рівнів, а річна інфляція перебуватиме орієнтовно в межах 11−13,5%, гривневий вклад може не лише частково компенсувати зростання цін, а й забезпечити вкладникові реальний чистий дохід.

Звісно, депозит не варто сприймати, як інструмент швидкого заробітку. Його головна функція сьогодні — це захист купівельної спроможності коштів. Але, за сприятливого поєднання ставки, курсової стабільності та помірної інфляції, чистий дохід вкладника потенційно може становити до 4% від суми розміщення", — провів розрахунки для «Мінфіну» Дмитро Замотаєв.

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні

Вклади в гривні:

Прокредит Банк підвищив дохідність депозитів на 12 місяців відразу на 2,5 в.п. і тепер платить за ними 15,5% річних. Стільки ж можна тепер заробити в цьому банку і на 6-місячних вкладах після підвищення ставки на 0,5 в.п.

КомінБанк збільшив ставку за депозитами на 1 рік на 4,4 в.п. — до 15% річних, дохідність вкладів на 9 місяців зросла тут на 0,5 в.п. — до 16,5% річних.

Альянс Банк зрізав ставку депозитів на 6 і 3 місяці на 0,05 в.п. Тепер його приватні клієнти заробляють на таких вкладах 14,95% річних.

Кредит Дніпро Банк збільшив відсотки за гривневими вкладами на 6 місяців на 0,5 в.п. — до 17% річних.

ПУМБ зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на 3-місячних депозитах на 2 в.п. — до 13% річних.

Укргазбанк додав до ставки за 3-місячними депозитами 3,5 в.п. і тепер пропонує своїм приватним клієнтам за такими вкладами 15% річних.

Укрсиббанк зменшив дохідність вкладів у нацвалюті на 6 і 3 місяці на 1,5 в.п. і тепер платить за ними 9,5% річних і 9% річних відповідно.

Депозити в доларі:

Радабанк порізав дохідність всієї лінійки депозитів у доларі на 0,1 в.п.: на річному вкладі тепер тут можна заробити 2,15% річних, на 9 місяців — 2% річних, на 6 місяців — 1,9% річних, на 3 місяці — 1,65% річних.

Укрсиббанк збільшив ставку за вкладами на 1 рік на 0,2 в.п. — до 1,2% річних. Натомість дохідність на інші строки стала меншою: на 9-місячних вкладах приватні клієнти тепер заробляють тут 0,85% річних після зниження ставки на 0,15 в.п., на 6-місячних — 0,75% річних після зниження ставки на 0,25 в.п., на 3-місячних — 0,6% річних після зниження ставки на 0,4 в.п.

Правекс Банк зменшив дохідність вкладів на 3 місяці на 0,25 в.п. — до 0,5% річних.

Депозити в євро:

Радабанк зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на євровкладах на 0,1 в.п. і тепер платить: за депозитами на 12 місяців 1,4% річних, на 9 місяців — 1,25% річних, на 6 місяців — 1,15% річних, на 3 місяці — 0,9% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.05.2026−02.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.05.2026−02.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.05.2026−02.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут