Штраф та евакуація авто: що змінить новий закон для водіїв з 1 червня 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 червня 2026, 15:15

Штраф та евакуація авто: що змінить новий закон для водіїв з 1 червня 2026 року

Від 1 червня 2026 року в Україні набувають чинності зміни, які стосуються контролю за експлуатацією автомобілів та дотриманням правил дорожнього руху. Серед основних нововведень — посилені перевірки тонування скла, обов’язковий технічний огляд для окремих категорій транспорту та розширення мережі камер автоматичної фіксації порушень, пише Експерт.

Від 1 червня 2026 року в Україні набувають чинності зміни, які стосуються контролю за експлуатацією автомобілів та дотриманням правил дорожнього руху.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Посилений контроль за тонуванням скла

Однією з найбільш помітних змін стане контроль за рівнем тонування автомобільного скла. Повідомляється, що патрульні отримали нові прилади для перевірки світлопропускання, тому кількість таких перевірок на дорогах може зрости. За порушення встановлених норм передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Якщо порушення виявлять повторно, власнику автомобіля видадуть припис усунути надмірне тонування протягом десяти діб. У разі невиконання вимоги транспортний засіб можуть тимчасово евакуювати на штрафмайданчик.

Обов’язковий техогляд для комерційного транспорту

Ще одним важливим нововведенням стане обов’язковий технічний огляд для транспорту, який використовується у комерційній діяльності. Насамперед це стосується таксі, сервісів каршерингу та автомобілів служб доставки.

Вартість проходження процедури становитиме від 800 до 1500 гривень залежно від регіону. У разі виявлення серйозних технічних несправностей експерти зможуть заборонити експлуатацію автомобіля до повного усунення недоліків.

Нові тарифи та автоматичний контроль паркування

Зміни торкнуться й паркування у великих містах. У Києві, Львові, Одесі та Дніпрі можуть запровадити оновлені тарифи, які в середньому зростуть на 15−20%.

Крім того, планується розширення зон платного паркування та встановлення додаткових камер контролю. Штраф за неоплачене паркування залишиться на рівні 340 гривень, однак фіксація таких порушень дедалі частіше відбуватиметься автоматично.

На дорогах з’явиться більше камер фіксації порушень

Паралельно в Україні продовжується розширення системи автоматичної фіксації порушень ПДР. За даними МВС, до кінця літа на дорогах планують встановити близько 150 нових комплексів контролю.

Нові камери фіксуватимуть не лише перевищення швидкості. Також вони контролюватимуть проїзд на заборонний сигнал світлофора та несанкціонований виїзд на смуги громадського транспорту.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
3 червня 2026, 15:40
#
«Посилений контроль за тонуванням скла» мусора як завжди зайняті справді важливими речима.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 37 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами