Штраф та евакуація авто: що змінить новий закон для водіїв з 1 червня 2026 року

Від 1 червня 2026 року в Україні набувають чинності зміни, які стосуються контролю за експлуатацією автомобілів та дотриманням правил дорожнього руху. Серед основних нововведень — посилені перевірки тонування скла, обов’язковий технічний огляд для окремих категорій транспорту та розширення мережі камер автоматичної фіксації порушень, пише Експерт.

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Посилений контроль за тонуванням скла

Однією з найбільш помітних змін стане контроль за рівнем тонування автомобільного скла. Повідомляється, що патрульні отримали нові прилади для перевірки світлопропускання, тому кількість таких перевірок на дорогах може зрости. За порушення встановлених норм передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Якщо порушення виявлять повторно, власнику автомобіля видадуть припис усунути надмірне тонування протягом десяти діб. У разі невиконання вимоги транспортний засіб можуть тимчасово евакуювати на штрафмайданчик.

Обов’язковий техогляд для комерційного транспорту

Ще одним важливим нововведенням стане обов’язковий технічний огляд для транспорту, який використовується у комерційній діяльності. Насамперед це стосується таксі, сервісів каршерингу та автомобілів служб доставки.

Вартість проходження процедури становитиме від 800 до 1500 гривень залежно від регіону. У разі виявлення серйозних технічних несправностей експерти зможуть заборонити експлуатацію автомобіля до повного усунення недоліків.

Нові тарифи та автоматичний контроль паркування

Зміни торкнуться й паркування у великих містах. У Києві, Львові, Одесі та Дніпрі можуть запровадити оновлені тарифи, які в середньому зростуть на 15−20%.

Крім того, планується розширення зон платного паркування та встановлення додаткових камер контролю. Штраф за неоплачене паркування залишиться на рівні 340 гривень, однак фіксація таких порушень дедалі частіше відбуватиметься автоматично.

На дорогах з’явиться більше камер фіксації порушень

Паралельно в Україні продовжується розширення системи автоматичної фіксації порушень ПДР. За даними МВС, до кінця літа на дорогах планують встановити близько 150 нових комплексів контролю.

Нові камери фіксуватимуть не лише перевищення швидкості. Також вони контролюватимуть проїзд на заборонний сигнал світлофора та несанкціонований виїзд на смуги громадського транспорту.

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