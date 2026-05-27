27 травня 2026, 20:00

Головне за середу: місія МВФ у Києві, блокування карток та новий рекорд долара

Головне за середу, 27 травня.

Головне за середу, 27 травня.

Гетманцев пояснив, чому українцям блокують картки після помилкових нарахувань держдопомоги 1500 грн

Через технічний збій частина українців повторно отримала державну допомогу в розмірі 1500 грн. Пенсійний фонд без попередження почав списувати ці кошти та блокувати банківські картки тим, хто їх уже витратив. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев 26 травня.

Місія МВФ розпочинає роботу в Києві: про що говоритимуть з Урядом

27 травня розпочинає свою роботу в Києві місія МВФ. Вона буде десь до середини наступного тижня, тобто до 2−3 червня. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Трудові мігранти замість українців? Як це може вплинути на зарплату в Україні

Результати опитування «Мінфіну» на тему залучення трудових мігрантів виявилися досить несподіваними: 43% опитаних заявили, що роботодавці вже замінюють українців дешевшими співробітниками з інших країн. І лише 18% упевнені, що «їх точно не замінить індус». Як бачимо, більшість опитаних упевнені, що процес заміщення українських фахівців мігрантами вже триває. Поки що за кадром залишається інше питання: якщо відкриється масовий притік дешевих трудових мігрантів до нашої країни, як це може вплинути на загальний рівень зарплат в Україні?

НБУ встановив курс валют на четвер: долар продовжує досягати нових рекордів

Національний банк України встановив на 28 травня офіційний курс гривні на рівні 44,2996 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 2 копійки. Це також новий історичний максимум.

Менше 1% найбагатших вкладників продовжують багатіти: скільки вони назбирали на депозитах за 6 міс.

Лише за квітень сума на рахунках українців зросла на 40,1 млрд грн, — такі дані наводить у свіжому звіті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Попри те, що банкіри призупинили перегляд дохідності вкладів, для українців вони залишаються одним із найпопулярніших інструментів захисту накопичень від інфляції. Питання в тому, хто володіє мільярдами на банківських рахунках?

