Головне за середу: місія МВФ у Києві, блокування карток та новий рекорд долара

Гетманцев пояснив, чому українцям блокують картки після помилкових нарахувань держдопомоги 1500 грн

Через технічний збій частина українців повторно отримала державну допомогу в розмірі 1500 грн. Пенсійний фонд без попередження почав списувати ці кошти та блокувати банківські картки тим, хто їх уже витратив. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев 26 травня.

Місія МВФ розпочинає роботу в Києві: про що говоритимуть з Урядом

27 травня розпочинає свою роботу в Києві місія МВФ. Вона буде десь до середини наступного тижня, тобто до 2−3 червня. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Трудові мігранти замість українців? Як це може вплинути на зарплату в Україні

Результати опитування «Мінфіну» на тему залучення трудових мігрантів виявилися досить несподіваними: 43% опитаних заявили, що роботодавці вже замінюють українців дешевшими співробітниками з інших країн. І лише 18% упевнені, що «їх точно не замінить індус». Як бачимо, більшість опитаних упевнені, що процес заміщення українських фахівців мігрантами вже триває. Поки що за кадром залишається інше питання: якщо відкриється масовий притік дешевих трудових мігрантів до нашої країни, як це може вплинути на загальний рівень зарплат в Україні?

НБУ встановив курс валют на четвер: долар продовжує досягати нових рекордів

Національний банк України встановив на 28 травня офіційний курс гривні на рівні 44,2996 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 2 копійки. Це також новий історичний максимум.

Менше 1% найбагатших вкладників продовжують багатіти: скільки вони назбирали на депозитах за 6 міс.

Лише за квітень сума на рахунках українців зросла на 40,1 млрд грн, — такі дані наводить у свіжому звіті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Попри те, що банкіри призупинили перегляд дохідності вкладів, для українців вони залишаються одним із найпопулярніших інструментів захисту накопичень від інфляції. Питання в тому, хто володіє мільярдами на банківських рахунках?