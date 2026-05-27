Поки Волл-стріт у ШІ-лихоманці 78% людей у світі ніколи не користувалися штучним інтелектом

Поки технологічні гіганти вкладають сотні мільярдів доларів у розвиток мовних моделей, а Волл-стріт переживає ШІ-лихоманку, реальна картина виглядає інакше. Станом на травень 2026 року, більшість людей у світі досі не користувалися штучним інтелектом.

Згідно з оприлюдненим дослідженням, яке охоплює дані всього населення планети (приблизно 8,29 млрд осіб), розподіл сил у технологічній сфері виглядає доволі показово. На візуалізації кожна точка відповідає приблизно 3,3 млн людей.

Світова ШІ-статистика у цифрах

78% населення (близько 6,47 млрд людей) ніколи не користувалися ШІ.

21,1% населення (1,75 млрд людей) використовують безкоштовні версії.

0,72% (60 млн людей) платять $20 на місяць за преміум-ШІ. Менше ніж один відсоток від усього людства готовий віддавати гроші за розширені версії на кшталт ChatGPT Plus, Claude Pro чи Gemini Advanced.

0,12% (10 млн людей) використовують ШІ для написання коду.

Методологія дослідження

У статистиці враховувалася пряма та усвідомлена взаємодія людини з ШІ. Будь-яке пасивне або приховане використання технологій — наприклад, алгоритми обробки фотографій, вбудовані в камери сучасних смартфонів, чи рекомендаційні стрічки соцмереж — до цих розрахунків не включали.

