Менше 1% найбагатших вкладників продовжують багатіти: скільки вони назбирали на депозитах за 6 міс.

Лише за квітень сума на рахунках українців зросла на 40,1 млрд грн, — такі дані наводить у свіжому звіті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Попри те, що банкіри призупинили перегляд дохідності вкладів, для українців вони залишаються одним із найпопулярніших інструментів захисту накопичень від інфляції. Питання в тому, хто володіє мільярдами на банківських рахунках?

За останні два тижні лише один невеликий банк (із депозитами фізосіб до 2 млрд грн) кардинально переглянув свої пропозиції для приватних клієнтів.

Український капітал зрізав дохідність депозитів у гривні на 6 місяців на 0,75 в.п. і тепер платить за ними 15% річних. Ставку за безстроковими вкладами тут знижено відразу на 1,5 в.п. — до 1,5% річних.

Банк також зменшив дохідність всієї своєї лінійки депозитів у доларі: відсотки за вкладами на 12 місяців «схудли» на 0,5 в.п. — до 1,5% річних, на 9 місяців — на 1 в.п. — до 1% річних, на 6 місяців — на 1,5 в.п. — до 0,5% річних. Стільки ж банк тепер платить і за 3-місячними депозитами в доларі після зниження ставки на 1 в.п.

Менше грошей приватним вкладникам банку почали приносити і депозити в євро: ставку вкладів на 12 місяців знижено на 0,5 в.п. — до 1,5% річних, на 9 місяців — на 0,75 в.п. — до 1% річних, на 6 місяців — на 1 в.п. — до 0,5% річних. Стільки ж тепер можна заробити і на 3-місячному євровкладі після зниження ставки за ним на 0,5 в.п.

Кому належать банківські вклади

Попри поступову девальвацію гривні та інфляцію, що прискорюється, українці зберігають довіру до національної валюти: левову долю вкладів на банківських рахунках розміщено саме в гривні. Станом на 1 травня ця частка складала 65,4% (1 103,8 млрд грн із загальної суми у 1 687,3 млрд грн). За останні пів року цей показник майже не змінився — станом на 1 грудня 2025 року він був на рівні 65,8%.

Водночас вкладники хочуть мати оперативний доступ до своїх коштів, а тому розміщують їх переважно на безстрокових рахунках, а не на депозитах. Частках таких «гарячих» грошей продовжує потроху зростати: на 1 травня частка вкладів на запитання складала 70,78% від всіх грошей фізосіб у банківській системі. А от частка грошей на строкових вкладах, розміщених на строк від 3 місяців і більше — це лише бизько 11,4%. Станом на 1 грудня 2025 року ці показники складали відповідно 70,4% і 12,6%.

Найцікавішою є ситуація із розподілом коштів між власниками депозитів за розміром розміщених коштів. За останні пів року кількість вкладів із пустими рахунками майже не змінилася: на 1 травня 40,24% всіх відкритих у банках рахунків тримають на них менше 10 грн. На 1 грудня 2025 року таких було 40,26%.

Майже незмінною залишилася частка вкладників із найменшим обсягом грошей на рахунку (до 200 тис. грн). Таких на 1 травня 2026 року ФГВФО нарахував 57,67% від всіх власників банківського рахунку і вони володіди 26,34% всіх грошей фізосіб у банках. А на початок грудня минулого року вкладників із такою сумою на рахунках було 57,77% і їм належало трохи більша частка всіх грошей фізосіб в банках — 27,22%.

Хто реально нарощує обсяги грошей на рахунках, так це найбагатші вкладники, із розміром від 600 тис. грн і більше. Почнемо з того, що частка таких вкладників за останні 6 місяців зросла у межах статистичної похибки — з мізерних 0,61% від всіх приватних власників банківського рахунку на 1 грудня 2025 року до 0,67% на 1 травня 2026 року. А от частка грошей на рахунках, яка перебуває в їх власності, збільшилася за цей же період із 51,45% до 52,88%. У грошах ці зміни є більш вражаючими. На 1 грудня найбагатіші вкладники тримали на рахунках 798,9 млрд грн, а за пів року ця сума зросла до 892,2 млрд, або на 93,3 млрд грн.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.