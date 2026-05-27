Лише за квітень сума на рахунках українців зросла на 40,1 млрд грн, — такі дані наводить у свіжому звіті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Попри те, що банкіри призупинили перегляд дохідності вкладів, для українців вони залишаються одним із найпопулярніших інструментів захисту накопичень від інфляції. Питання в тому, хто володіє мільярдами на банківських рахунках?
Менше 1% найбагатших вкладників продовжують багатіти: скільки вони назбирали на депозитах за 6 міс.
За останні два тижні лише один невеликий банк (із депозитами фізосіб до 2 млрд грн) кардинально переглянув свої пропозиції для приватних клієнтів.
Український капітал зрізав дохідність депозитів у гривні на 6 місяців на 0,75 в.п. і тепер платить за ними 15% річних. Ставку за безстроковими вкладами тут знижено відразу на 1,5 в.п. — до 1,5% річних.
Банк також зменшив дохідність всієї своєї лінійки депозитів у доларі: відсотки за вкладами на 12 місяців «схудли» на 0,5 в.п. — до 1,5% річних, на 9 місяців — на 1 в.п. — до 1% річних, на 6 місяців — на 1,5 в.п. — до 0,5% річних. Стільки ж банк тепер платить і за 3-місячними депозитами в доларі після зниження ставки на 1 в.п.
Менше грошей приватним вкладникам банку почали приносити і депозити в євро: ставку вкладів на 12 місяців знижено на 0,5 в.п. — до 1,5% річних, на 9 місяців — на 0,75 в.п. — до 1% річних, на 6 місяців — на 1 в.п. — до 0,5% річних. Стільки ж тепер можна заробити і на 3-місячному євровкладі після зниження ставки за ним на 0,5 в.п.
Кому належать банківські вклади
Попри поступову девальвацію гривні та інфляцію, що прискорюється, українці зберігають довіру до національної валюти: левову долю вкладів на банківських рахунках розміщено саме в гривні. Станом на 1 травня ця частка складала 65,4% (1 103,8 млрд грн із загальної суми у 1 687,3 млрд грн). За останні пів року цей показник майже не змінився — станом на 1 грудня 2025 року він був на рівні 65,8%.
Водночас вкладники хочуть мати оперативний доступ до своїх коштів, а тому розміщують їх переважно на безстрокових рахунках, а не на депозитах. Частках таких «гарячих» грошей продовжує потроху зростати: на 1 травня частка вкладів на запитання складала 70,78% від всіх грошей фізосіб у банківській системі. А от частка грошей на строкових вкладах, розміщених на строк від 3 місяців і більше — це лише бизько 11,4%. Станом на 1 грудня 2025 року ці показники складали відповідно 70,4% і 12,6%.
Найцікавішою є ситуація із розподілом коштів між власниками депозитів за розміром розміщених коштів. За останні пів року кількість вкладів із пустими рахунками майже не змінилася: на 1 травня 40,24% всіх відкритих у банках рахунків тримають на них менше 10 грн. На 1 грудня 2025 року таких було 40,26%.
Майже незмінною залишилася частка вкладників із найменшим обсягом грошей на рахунку (до 200 тис. грн). Таких на 1 травня 2026 року ФГВФО нарахував 57,67% від всіх власників банківського рахунку і вони володіди 26,34% всіх грошей фізосіб у банках. А на початок грудня минулого року вкладників із такою сумою на рахунках було 57,77% і їм належало трохи більша частка всіх грошей фізосіб в банках — 27,22%.
Хто реально нарощує обсяги грошей на рахунках, так це найбагатші вкладники, із розміром від 600 тис. грн і більше. Почнемо з того, що частка таких вкладників за останні 6 місяців зросла у межах статистичної похибки — з мізерних 0,61% від всіх приватних власників банківського рахунку на 1 грудня 2025 року до 0,67% на 1 травня 2026 року. А от частка грошей на рахунках, яка перебуває в їх власності, збільшилася за цей же період із 51,45% до 52,88%. У грошах ці зміни є більш вражаючими. На 1 грудня найбагатіші вкладники тримали на рахунках 798,9 млрд грн, а за пів року ця сума зросла до 892,2 млрд, або на 93,3 млрд грн.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|16,30%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,25%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,40%
|-
|16,25%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|16,35%
|-
|16,50%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Агропросперіс
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|0,75%
|13,50%
|-
|1,50%
|1,50%
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Скай Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|5,00%
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Долар США
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,35%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|1,60%
|-
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|0,50%
|1,00%
|1,00%
|0,50%
|1,50%
|0,50%
|1,00%
|0,01%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяців
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|1,50%
|0,50%
|1,00%
|0,75%
|0,50%
|1,00%
|0,50%
|0,50%
|0,01%
|-
|Бізбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|1,00%
|0,50%
|0,25%
|0,25%
|0,05%
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
