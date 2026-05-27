27 травня 2026, 15:23

Менше 1% найбагатших вкладників продовжують багатіти: скільки вони назбирали на депозитах за 6 міс.

Лише за квітень сума на рахунках українців зросла на 40,1 млрд грн, — такі дані наводить у свіжому звіті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Попри те, що банкіри призупинили перегляд дохідності вкладів, для українців вони залишаються одним із найпопулярніших інструментів захисту накопичень від інфляції. Питання в тому, хто володіє мільярдами на банківських рахунках?

За останні два тижні лише один невеликий банк (із депозитами фізосіб до 2 млрд грн) кардинально переглянув свої пропозиції для приватних клієнтів.

Український капітал зрізав дохідність депозитів у гривні на 6 місяців на 0,75 в.п. і тепер платить за ними 15% річних. Ставку за безстроковими вкладами тут знижено відразу на 1,5 в.п. — до 1,5% річних.

Банк також зменшив дохідність всієї своєї лінійки депозитів у доларі: відсотки за вкладами на 12 місяців «схудли» на 0,5 в.п. — до 1,5% річних, на 9 місяців — на 1 в.п. — до 1% річних, на 6 місяців — на 1,5 в.п. — до 0,5% річних. Стільки ж банк тепер платить і за 3-місячними депозитами в доларі після зниження ставки на 1 в.п.

Менше грошей приватним вкладникам банку почали приносити і депозити в євро: ставку вкладів на 12 місяців знижено на 0,5 в.п. — до 1,5% річних, на 9 місяців — на 0,75 в.п. — до 1% річних, на 6 місяців — на 1 в.п. — до 0,5% річних. Стільки ж тепер можна заробити і на 3-місячному євровкладі після зниження ставки за ним на 0,5 в.п.

Кому належать банківські вклади

Попри поступову девальвацію гривні та інфляцію, що прискорюється, українці зберігають довіру до національної валюти: левову долю вкладів на банківських рахунках розміщено саме в гривні. Станом на 1 травня ця частка складала 65,4% (1 103,8 млрд грн із загальної суми у 1 687,3 млрд грн). За останні пів року цей показник майже не змінився — станом на 1 грудня 2025 року він був на рівні 65,8%.

Водночас вкладники хочуть мати оперативний доступ до своїх коштів, а тому розміщують їх переважно на безстрокових рахунках, а не на депозитах. Частках таких «гарячих» грошей продовжує потроху зростати: на 1 травня частка вкладів на запитання складала 70,78% від всіх грошей фізосіб у банківській системі. А от частка грошей на строкових вкладах, розміщених на строк від 3 місяців і більше — це лише бизько 11,4%. Станом на 1 грудня 2025 року ці показники складали відповідно 70,4% і 12,6%.

Найцікавішою є ситуація із розподілом коштів між власниками депозитів за розміром розміщених коштів. За останні пів року кількість вкладів із пустими рахунками майже не змінилася: на 1 травня 40,24% всіх відкритих у банках рахунків тримають на них менше 10 грн. На 1 грудня 2025 року таких було 40,26%.

Майже незмінною залишилася частка вкладників із найменшим обсягом грошей на рахунку (до 200 тис. грн). Таких на 1 травня 2026 року ФГВФО нарахував 57,67% від всіх власників банківського рахунку і вони володіди 26,34% всіх грошей фізосіб у банках. А на початок грудня минулого року вкладників із такою сумою на рахунках було 57,77% і їм належало трохи більша частка всіх грошей фізосіб в банках — 27,22%.

Хто реально нарощує обсяги грошей на рахунках, так це найбагатші вкладники, із розміром від 600 тис. грн і більше. Почнемо з того, що частка таких вкладників за останні 6 місяців зросла у межах статистичної похибки — з мізерних 0,61% від всіх приватних власників банківського рахунку на 1 грудня 2025 року до 0,67% на 1 травня 2026 року. А от частка грошей на рахунках, яка перебуває в їх власності, збільшилася за цей же період із 51,45% до 52,88%. У грошах ці зміни є більш вражаючими. На 1 грудня найбагатіші вкладники тримали на рахунках 798,9 млрд грн, а за пів року ця сума зросла до 892,2 млрд, або на 93,3 млрд грн.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - -
Бізбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,25% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,25% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 16,35% - 16,50% - 16,75% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 16,00% - 16,00% - 15,20% - 15,00% - 0,25% -
Агропросперіс 16,00% - 17,00% - 17,00% - 15,00% - - -
Український капітал* 16,00% - 14,75% - 15,00% 0,75% 13,50% - 1,50% 1,50%
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 16,75% - - - 5,00% -
Скай Банк 15,50% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,50% - 15,75% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 12,50% - 12,50% - - - 0,01% -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Скай Банк 2,00% - 1,50% - 1,35% - 1,00% - 0,05%
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,60% - 1,60% - 1,30% - 0,75% - 0,01% -
Український капітал*
 1,50% 0,50% 1,00% 1,00% 0,50% 1,50% 0,50% 1,00% 0,01% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Індустріалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяців Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Український капітал*
 1,50% 0,50% 1,00% 0,75% 0,50% 1,00% 0,50% 0,50% 0,01% -
Бізбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Скай Банк 1,00% 0,50% 0,25% 0,25% 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Індустріалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.05.2026−25.05.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Коментарі - 1

EconomistPetya
27 травня 2026, 15:53
Во время войны было бы правильным изъять эти вклады для защиты страны у тех кто находится в розыске ТЦКиСП. Иначе прийдет россия и вклады анулируются, а так потом вернем их из репараций после нашей победы.
