Чехія готує оновлення правил для автомобілів з іноземною реєстрацією. Передбачається, що з 2028 року експлуатація транспортних засобів без чеських номерів може бути суттєво обмежена або заборонена. Про це пише Укравтопром.

Що оновлять?

Власникам авто з іноземною реєстрацією, зокрема українцям, що перебувають під тимчасовим захистом, доведеться пройти процедуру перереєстрації авто в чеській системі обліку.

Також передбачається, що всі автомобілі, незалежно від країни реєстрації, мають проходити обов’язковий технічний контроль за єдиними чеськими стандартами.

Перехідний період планують запустити вже найближчим часом.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», уряд Чехії схвалив новелу закону про українських біженців. Вона посилює частину правил для людей із тимчасовим захистом. Якщо документ пройде парламент і його підпише президент, основні зміни мають запрацювати з 1 січня 2027 року.