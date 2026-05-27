НБУ встановив курс валют на четвер: долар продовжує досягати нових рекордів

Національний банк України встановив на 28 травня офіційний курс гривні на рівні 44,2996 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 2 копійки. Це також новий історичний максимум.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс долара

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 44,29 грн. Це на 2 копійки більше, ніж і у середу (44,27 грн).

Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,54 грн, що на 3 копійки більше, ніж у середу (51,51 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту