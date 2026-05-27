Кабмін виділив 3 мільярди гривень на закупівлю модульних котелень

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 3 млрд грн на екстрене облаштування додаткових джерел тепла. За ці кошти планують придбати та встановити 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити стабільне теплопостачання в будинках та квартирах в умовах російського енергетичного терору. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Як розподілять фінансування

З цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів у Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.

Дедлайни для ОВА та громад

Зазначається, що ключове завдання, яке стоїть перед усіма обласними військовими адміністраціями (ОВА) та керівниками громад — оперативно провести закупівлі, змонтувати блоки та запустити генерацію тепла до старту опалювального сезону.

Згідно з розпорядженням уряду, усе нове блочно-модульне обладнання має бути повністю введене в експлуатацію не пізніше 1 жовтня.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що блочно-модульні котельні - це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл, житлових будинків у кризових сценаріях.