У березні 2026 року банки України видали 808 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Про це свідчать результати щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке оприлюднив Національний банк.
У березні банки видали іпотеки на 1,5 млрд грн: які регіони у лідерах
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Первинний ринок лідирує
Попит на новозбудоване житло суттєво випередив купівлю нерухомості «з рук»:
- Первинний ринок: банки видали 494 кредити на 932 млн грн. При цьому 240 договорів на 439 млн грн видано під заставу майнових прав на майбутні квартири. Середньозважена ефективна ставка становила 8,37% річних.
- Вторинний ринок: банки видали 314 кредитів на 573 млн грн. Середньозважена ефективна ставка становила 10,48% річних.
Регулятор відзначає хорошу якість поточного іпотечного портфеля. Частка непрацюючих кредитів (NPL) в цьому сегменті становить лише 13%.
Географія кредитування
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано:
- у Київській області (256 договорів на загальну суму 471 млн грн, або 31% від загального обсягу);
- у Києві (185 договорів на 402 млн грн);
- у Львівській області (43 договори на 92 млн грн);
- у Вінницькій області (35 договорів на 69 млн грн);
- у Волинській області (32 договори на 57 млн грн).
Опитування
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що уряд розробляє програму, яка дозволить забезпечити житлом близько 1 млн сімей та передбачає іпотеку строком до 25 років під 3−5% річних із навантаженням не більше 15−20% доходу домогосподарства. Про це заявив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
Коментарі