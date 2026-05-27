BTC Prague 2026: Провідна біткоїн-конференція Європи розширює свій культурний вплив

На четвертому випуску BTC Prague очікується понад 8 500 учасників і 250+ спікерів. З 11 по 13 червня 2026 року конференція обіцяє черговий неперевершений формат: доповіді виключно про біткоїн, нетворкінг, інновації — і дещо нове.

Прага, Чехія — 18 травня 2026 року — BTC Prague, провідна біткоїн-конференція Європи, повертається до PVA Expo Prague з 11 по 13 червня 2026 року. На четвертому випуску конференції BTC Prague приймає 8 500 учасників, об'єднуючи підприємців, розробників, інвесторів, педагогів і новачків у галузі. Цього року BTC Prague представляє новий трек — Bitcoin Living Masterclass: окрема сцена з доповідями про здоров'я, біохакінг, фінансовий суверенітет, штучний інтелект, виховання дітей та багато іншого — від визнаних експертів у своїх галузях, на додаток до найкращої біткоїн-програми.

Не відмовляючись від філософії «тільки біткоїн», BTC Prague тепер розширює охоплення, включаючи ширше коло тем, актуальних для біткоїн-спільноти. Результат — триденна програма з keynote-виступів, панелей, дискусій і нетворкінгу на чотирьох різних сценах, оточених найбільшою біткоїн-виставкою в Європі.

Будуємо біткоїн-мости: з Європи у решту світу

BTC Prague — це точка зустрічі для тих, хто будує майбутнє біткоїна. Це не просто конференція — це фестиваль для всіх. Від допитливих новачків до переконаних прихильників: формат заходу покликаний об'єднати найрізноманітніші ідеологічні, технічні та ділові спільноти всередині біткоїн-простору. Квиток на BTC Prague забезпечує доступ до досвіду і контенту, створеного для біткоїн-спільноти і самою спільнотою.

Головна сцена: доповіді про глибинні соціальні наслідки прийняття біткоїна

Сцена GART (виставка): все необхідне для вивчення основ біткоїна

Сцена Anycoin (тільки чеська мова): програма чеською мовою для місцевої аудиторії

VIP-сцена: сесії з обмеженим доступом для VIP-власників квитків

У складі 250+ спікерів — ключові імена галузі та не тільки:

Michael Saylor, виконавчий голова, Strategy

Jack Mallers, засновник і CEO, Strike & Twenty One

Natalie Brunell, авторка книги Bitcoin is for Everyone

Peter McCormack, подкастер, кінорежисер і голова футбольного клубу

Dr. Adam Back, CEO і співзасновник, Blockstream

Roman Reher, засновник і CEO, Blocktrainer

BTC Sessions, YouTube-педагог

Jeff Booth, партнер-засновник, Ego Death Capital | автор, The Price of Tomorrow

Marc Friedrich, Friedrich Vermögenssicherung GmbH, автор бестселерів

Dr. Jack Kruse, нейрохірург у Kruse Longevity Center

Julian Liniger, співзасновник і CEO, Relai

Efrat Fenigson, журналіст і ведуча подкасту «You're The Voice»

І багато інших провідних експертів, розробників, інвесторів і підприємців

Цілий тиждень, присвячений біткоїну

Окрім основної 3-денної конференції, дух BTC Prague 2026 поширюється далеко за її межі — у вигляді окремих зустрічей, заходів і вечірок, що відбуваються в Празі того самого тижня.

Freedom Tech Summit — 10 червня 2026

Одноденне глибоке занурення для розробників, будівників, хакерів, а також ентузіастів свободи і конфіденційності. Freedom Tech Summit — місце, де передові розробники open source зустрічаються для інноваційних воркшопів, dev-сесій і доповідей.

Bitcoin Corporate Day — 10 червня 2026

Закритий захід за запрошеннями для інвесторів, підприємців, банкірів і керівників вищого рівня. Bitcoin Corporate Day об'єднує топ-менеджерів, інституційних лідерів і біткоїн-експертів, що прокладають нові шляхи для інституційного прийняття біткоїна, ринків капіталу, корпоративних фінансів та багато іншого. Цей ексклюзивний захід проводиться у палаці Лобковіц.

Біткоїн-виставка

Цього року на виставці BTC Prague представлено понад 100 компаній з оновленим плануванням залу, що підходить для найбільшої біткоїн-експозиції в Європі. Відвідувачі будь-якого рівня підготовки можуть подивитися, спробувати або придбати продукти, пов'язані з біткоїном — від гаманців до майнінгового обладнання, інструментів безпеки, фінансових послуг, освітніх платформ, ігор та багато іншого — всього за €75.

Не пропустіть сайд-івенти BTC Prague

BTC Prague присвячений прославленню біткоїн-спільноти і культури. Очікується безліч самостійних заходів, повністю підтримуваних спільнотою: зустрічі, вечірки, воркшопи, хакатони і навіть спортивні активності з використанням унікальної ідентичності Праги. Кожен біткоїнер може організувати власні святкування.

Нетворкінг для всіх

BTC Prague 2026 ставить в основу доступність і незабутній досвід для кожного. Цього року повертаються всі функції, улюблені попередніми учасниками:

Спеціальний застосунок для нетворкінгу, планування і налаштування програми

Варіанти квитків для будь-якого бюджету — від €75, з пакетами для новачків, ентузіастів, професіоналів і VIP

Зони відпочинку, фудтраки та щорічна afterparty дозволяють учасникам перепочити і насолодитися невимушеною атмосферою побудови спільноти

VIP-учасники отримують «ultimate Bitcoin experience»: доступ до лаунжу з консьєржем, місця в першому ряду, вечері та напої рівня Michelin. VIP-перепустка відкриває максимальний комфорт і доступ протягом усього заходу.

Прага: досі біткоїн-столиця світу

Розташована в місті, що асоціюється зі свободою, Прага також відображає глибокі зв'язки чеської столиці з історією біткоїна — від піонерських майнінг-операцій і програмного забезпечення до інновацій у апаратних гаманцях і фінансах. Знаходячись у центрі Європи, Прага має відмінну інфраструктуру, доступні ціни і процвітаючу місцеву біткоїн-сцену, що робить її ідеальним місцем для заходу такого масштабу й амбіцій.

Ключові деталі заходу

Дати: 11−13 червня 2026 року

Місце: PVA Expo Centre, Beranových 667, 199 00, Прага, Чехія

Квитки: Чотири рівні: тільки Bitcoin Expo; 2-денний повний доступ; 3-денний повний доступ (включає Bitcoin Living Masterclass); VIP (доступ до всього + привілеї гостинності)

Партнери

Генеральний: Relai

Золоті: Bitmain, DASE, Firefish, Fulgur Ventures, GART, The Bitcoin Way, Trezor

Срібні: AmityAge, Anycoin, AsicExchange, BitBox, Bitwise, Braiins, Brainmarket, BullBitcoin, Cake Wallet, Citadel Garden, Coinsnap, EMCD, FractalEncrypt, Frostsnap, Glimpse, Invity, Mitochondriak, OCEAN, Próspera, Rewallet, Rootstock, Silent.Link, Strive, Tangem, Terahash, The Block Live Studio, Travala, Vexl

Бронзові: 21energy, 2fiat.com, ArchLending, Bespoke, Bitchair, Bitcoin Beach, BitcoinMat, Bitcredit, Bitronics, Bitsurance, BTC Map, BTCPay Server, Capital B, Citadel Vault, CKMA, Coconut, Foundation, KeychainX, KvaPay, Liberation Travel, MIM, Minotaur, Nomium, OBM Foreman, One Miners, Portu, Satoshi Silver, Seedor, Stamp Seed, Strike, Sygnum, ThorSwap, Tropic Square, Uminers, Vnish, Volcminer, Xapo Bank, XCE

Мідні партнери: AnchorVerse, Bitcare, Crypto Goodies, Electrum, Ledn, LifPay, Saturday Block

Продуктові партнери: Beer of Satoshi, BitKit, CzechCrunch, Jednadvacet, Mattoni, Mercedes Hoffmann & Žižák, Opago, Pilsner Urquell, Prima & La Panna, Red Bull, Refyzio, Yubico

Про BTC Prague

Заснована у 2023 році, BTC Prague сьогодні є найбільшою і найвизначнішою конференцією виключно про біткоїн у Європі. Вона була створена командою європейських біткоїнерів для розвитку навчання, інновацій і реальних зв'язків у глобальній екосистемі біткоїна. Захід повністю незалежний і зосереджений виключно на протоколі Bitcoin, його прийнятті, культурі та майбутньому.

З питань квитків, інформації про спікерів та іншого відвідайте www.btcprague.com.

Прес-служба: media@btcprague.com

Спонсорство та участь у виставці

BTC Prague пропонує унікальні можливості для будь-якого біткоїн-бренду отримати прямий доступ до тисяч учасників, спікерів найвищого рівня та онлайн-аудиторії через індивідуальне спонсорство, участь у виставці або маркетингові можливості. Для отримання додаткової інформації та подачі заявки звертайтесь: martin@btcprague.com