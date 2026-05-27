До закриття міжбанку у середу, 27 травня, курс долара не змінився у купівлі та у продажу, євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та у продажу.
27 травня 2026, 17:46
Євро на міжбанку подешевшало на 2 копійки
|
Відкриття 27 травня
|
Закриття 27 травня
|
Зміни
|
44,28/44,31
|
44,28/44,31
|
0/0
|
51,56/51,59
|
51,54/51,57
|
2/2
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,05−44,49 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,87 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,20−44,20, євро — 51,55−51,74 грн.
Джерело: Мінфін
