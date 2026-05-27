Крок до роботаксі: Uklon розпочав тестування дистанційного керування авто в аеропорту «Бориспіль»

Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon запускає пілотний проєкт з тестування технології дистанційного керування автомобілями (remote driving). Ця ініціатива — технологічний «місток» для подальшого розгортання повноцінних безпілотних авто (Autonomous Vehicles), включно з автономними роботаксі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Майданчиком для випробувань став Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на базі якого розгорнули спеціальну тестову платформу.

Як працює технологія?

Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційно керованих авто у реальних умовах. За допомогою спеціального програмного забезпечення, датчиків, камер, лідару, мереж мобільного зв’язку, технологія дистанційного керування дозволяє водію віддалено керувати авто через спеціальну станцію в режимі реального часу.

Постачальник технологій для цього проєкту — Elmo, естонська компанія, технологія якої сертифікована в Європі.

Нові можливості для ветеранів

Важливою соціальною складовою пілоту є залучення до тестування водіїв-партнерів сервісу з інвалідністю. Зокрема, у випробуваннях бере участь ветеран війни, який пересувається на кріслі колісному.

Оскільки станція віддаленого керування обладнана повністю ручним управлінням, технологія відкриває широкі можливості для працевлаштування та професійної реалізації людей з ампутаціями нижніх кінцівок.

Т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що адаптація безпілотних авто є наступним практичним кроком у межах національної Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року WINWIN.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Хорватії стартував перший у Європі комерційний сервіс роботаксі — користувачі вже можуть замовляти поїздки за ціною, що значно нижча за звичайне таксі. Поки що в кожному роботаксі Verne присутній оператор безпеки — це вимога місцевого законодавства. Водночас сам процес поїздки відбувається автономно.

Європа поки відстає від США та Китаю у впровадженні роботаксі. Наприклад, Waymo, яка має найбільшу мережу в США, планує запуститися в Лондоні вже цього року.