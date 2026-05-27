Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon запускає пілотний проєкт з тестування технології дистанційного керування автомобілями (remote driving). Ця ініціатива — технологічний «місток» для подальшого розгортання повноцінних безпілотних авто (Autonomous Vehicles), включно з автономними роботаксі. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Крок до роботаксі: Uklon розпочав тестування дистанційного керування авто в аеропорту «Бориспіль»
Майданчиком для випробувань став Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на базі якого розгорнули спеціальну тестову платформу.
Як працює технологія?
Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційно керованих авто у реальних умовах. За допомогою спеціального програмного забезпечення, датчиків, камер, лідару, мереж мобільного зв’язку, технологія дистанційного керування дозволяє водію віддалено керувати авто через спеціальну станцію в режимі реального часу.
Постачальник технологій для цього проєкту — Elmo, естонська компанія, технологія якої сертифікована в Європі.
Нові можливості для ветеранів
Важливою соціальною складовою пілоту є залучення до тестування водіїв-партнерів сервісу з інвалідністю. Зокрема, у випробуваннях бере участь ветеран війни, який пересувається на кріслі колісному.
Оскільки станція віддаленого керування обладнана повністю ручним управлінням, технологія відкриває широкі можливості для працевлаштування та професійної реалізації людей з ампутаціями нижніх кінцівок.
Т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що адаптація безпілотних авто є наступним практичним кроком у межах національної Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року WINWIN.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у Хорватії стартував перший у Європі комерційний сервіс роботаксі — користувачі вже можуть замовляти поїздки за ціною, що значно нижча за звичайне таксі. Поки що в кожному роботаксі Verne присутній оператор безпеки — це вимога місцевого законодавства. Водночас сам процес поїздки відбувається автономно.
Європа поки відстає від США та Китаю у впровадженні роботаксі. Наприклад, Waymo, яка має найбільшу мережу в США, планує запуститися в Лондоні вже цього року.
Компаніям також це вигідніше. Один водій-оператор може швидко перемикатись між машинами, мінімізуючи простої. Чесно кажучи — це куди дешевше за розробку і виробництво умовно-автономної машини, за якою все одно комусь треба постійно приглядати. Але не модно.
Ну і розробку системи могли б і у наших інженерів замовити. Досвіду з системами на дистанційному керуванні у нас куди більше, ніж у Естонії.