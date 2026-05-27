Укрпошта запускає видачу посилок без черг до оператора

Укрпошта впроваджує новий формат обслуговування, який дозволить клієнтам забирати свої відправлення без очікування у загальній черзі до вікна оператора. Для цього всередині поштових відділень починають встановлювати спеціальні комірки швидкої видачі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Головна мета нововведення — розділити потоки людей і розвантажити відділення. Завдяки цьому клієнти, які прийшли за посилкою, не стоятимуть в одній черзі з тими, хто оплачує комунальні послуги чи оформлює міжнародні перекази.

«Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в Укрпошті без черги можна», — прокоментував запуск генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Як працює новий формат

Механіка процесу автоматизована та нагадує роботу звичних поштоматів, але з певними особливостями.

Частину відправлень Укрпошта автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно — без звернення до оператора.

На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним.

Де вже працюють комірки

На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. Наразі пілотний проєкт уже стартував у столичному регіоні: у Києві та Київській області встановили перші 120 комірок швидкої видачі.

У компанії зазначають, що цей крок є логічним продовженням масштабної модернізації Укрпошти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта завершила розгортання інфраструктури для приймання оплати банківськими картками у всіх 100% населених пунктах країни — безготівковий розрахунок відтепер працює як у стаціонарних, так і у пересувних відділеннях, йдеться у повідомленні компанії.