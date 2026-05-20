20 травня 2026, 20:00

Головне за середу: економічна стратегія, подорожчання пального та виплата до Дня Незалежності

Головне за середу, 20 травня.

Головне за середу, 20 травня.

Україна готує нову економічну стратегію: на що зроблять ставку

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку нашої країни. Головною темою обговорення став проєкт комплексної стратегії економічної трансформації України під назвою «Економіка майбутнього».

НБУ встановив курс валют на четвер: долар досяг нового історичного максимуму

Національний банк України встановив на 21 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,2271 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок. Це новий історичний максимум, попередній був встановлений 13 березня 2026 року на рівні 44,16 грн.

Яким буде курс долара на початку літа — прогноз банкіра

До кінця місяця та на початку літа валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься контрольованим, без різких курсових стрибків. За базовим прогнозом, курс долара може коливатися в межах 43,5−44,5 грн. Про це розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

Разова виплата до Дня Незалежності-2026: хто та скільки отримає

13 травня 2026 року Кабмін ухвалив постанову № 602 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України.

Цінники на АЗС знову зростають: за скільки заправлятимемося найближчим часом

З кінця квітня ціни на вітчизняних АЗС почали знижуватися, причому аналітики обіцяли «швидке падіння» і навіть не виключали, що водії можуть побачити на заправках навіть «старий цінник у 60 гривень за літр». Але, за даними «Мінфіну», за останні сім днів бензин А-95 плюс подорожчав на 1,2 гривні, «звичайний» — майже на гривню, а дизельне пальне додало в ціні близько 50 копійок на літрі.

