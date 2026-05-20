Долар на міжбанку наближається до історичного максимуму: експерт пояснив причину

Американська валюта на міжбанківському ринку демонструє стрімке зростання та крокує до свого рекорду. Показники вже досягли позначки 44,25−44,29 грн за долар , тоді як історичний максимум за ціною продажу становить 44,34 грн. Причину такого злету пояснив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, за нинішнім здорожчанням долара стоїть прихована стратегія Національного банку України, який за будь-якої можливості штучно утримує курс євро, навіть попри його глобальне піке на світових ринках. На міжнародній арені євровалюта падає вже не перший тиждень — сьогодні пара євро/долар просіла до рівня 1,159, що є мінімумом із 7 квітня.

Аналітик зазначає, що за європейською валютою помітна певна інерція: при світовій корекції вниз євро до гривні знижується значно повільніше, а при зростанні EUR/USD євро в Україні росте іноді навіть стрімкіше. Як підсумок, український долар дорожчає саме тому, що глобальний євро падає, а НБУ намагається згладжувати це падіння всередині країни.

Чому НБУ рятує євро: головні чинники

Шевчишин виділив кілька причин, чому регулятор кардинально змінив свої пріоритети на користь європейської валюти.

Основні збори, мита та акцизи зараз прив'язані до євро. Зниження його курсу автоматично означає скорочення податкових надходжень, що вкрай невигідно для держави.

Кредити та гранти від західних партнерів тепер надходять переважно в євро. Зокрема, анонсований масштабний кредит від Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро фінансуватиметься саме в цій валюті. Нижчий курс євро призвів би до втрат бюджету при конвертації цих коштів у гривню.

Станом на 31 березня 2026 року в структурі державного та гарантованого державою боргу України зобов'язання в євро становлять 44,1%, тоді як частка долара вдвічі менша — 22,7%.

Загальний рух країни до ЄС поступово переводить усі процеси на європейські рейки. Ба більше, навіть пересічні українці у своєму чистому попиті останні місяці все частіше орієнтуються саме на купівлю євро, а не долара.

«Враховуючи визначені фактори, НБУ за інших рівних умов тримає євро, намагається його контролювати й регулювати, як раніше це було по долару. Й лише при значному його зниженні проти долару на світовому ринку, буде давати євро коректуватись», — резюмує Шевчишин.

