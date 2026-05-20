Долар на міжбанку наближається до історичного максимуму: експерт пояснив причину

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2026, 19:05

Долар на міжбанку наближається до історичного максимуму: експерт пояснив причину

Американська валюта на міжбанківському ринку демонструє стрімке зростання та крокує до свого рекорду. Показники вже досягли позначки 44,25−44,29 грн за долар, тоді як історичний максимум за ціною продажу становить 44,34 грн. Причину такого злету пояснив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Долар на міжбанку наближається до історичного максимуму: експерт пояснив причини
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, за нинішнім здорожчанням долара стоїть прихована стратегія Національного банку України, який за будь-якої можливості штучно утримує курс євро, навіть попри його глобальне піке на світових ринках. На міжнародній арені євровалюта падає вже не перший тиждень — сьогодні пара євро/долар просіла до рівня 1,159, що є мінімумом із 7 квітня.

Аналітик зазначає, що за європейською валютою помітна певна інерція: при світовій корекції вниз євро до гривні знижується значно повільніше, а при зростанні EUR/USD євро в Україні росте іноді навіть стрімкіше. Як підсумок, український долар дорожчає саме тому, що глобальний євро падає, а НБУ намагається згладжувати це падіння всередині країни.

Чому НБУ рятує євро: головні чинники

Шевчишин виділив кілька причин, чому регулятор кардинально змінив свої пріоритети на користь європейської валюти.

Основні збори, мита та акцизи зараз прив'язані до євро. Зниження його курсу автоматично означає скорочення податкових надходжень, що вкрай невигідно для держави.

Кредити та гранти від західних партнерів тепер надходять переважно в євро. Зокрема, анонсований масштабний кредит від Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро фінансуватиметься саме в цій валюті. Нижчий курс євро призвів би до втрат бюджету при конвертації цих коштів у гривню.

Станом на 31 березня 2026 року в структурі державного та гарантованого державою боргу України зобов'язання в євро становлять 44,1%, тоді як частка долара вдвічі менша — 22,7%.

Загальний рух країни до ЄС поступово переводить усі процеси на європейські рейки. Ба більше, навіть пересічні українці у своєму чистому попиті останні місяці все частіше орієнтуються саме на купівлю євро, а не долара.

Читайте також: НБУ встановив курс валют на четвер: долар досяг нового історичного максимуму

«Враховуючи визначені фактори, НБУ за інших рівних умов тримає євро, намагається його контролювати й регулювати, як раніше це було по долару. Й лише при значному його зниженні проти долару на світовому ринку, буде давати євро коректуватись», — резюмує Шевчишин.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами