Чехія готує масштабне посилення правил для українських біженців, яке безпосередньо торкнеться власників автомобілів на українській реєстрації. Про це пише Сzechia-online.cz.
Авто на українській реєстрації хочуть заборонити ще в одній країні Європи
Плани уряду
Відповідно до урядового документа, опублікованого на порталі ODOK (eKLEP), уже з 2028 року експлуатація машин на українських номерах без чеської реєстрації вважатиметься незаконною.
Згідно з планом, власники тимчасового захисту повинні будуть офіційно зареєструвати свої автомобілі у чеському реєстрі транспортних засобів. Також для таких авто стане обов’язковим проходження регулярного технічного огляду STK за тими ж правилами, які діють для громадян Чехії.
Процес переходу на чеські номерні знаки планують розпочати із наступного року. Документ поки має статус урядового плану, а попередньою датою набуття чинності більшості змін називають січень 2027 року.
Після завершення перехідного періоду використання автомобілів на українських номерах без місцевої реєстрації може супроводжуватися штрафами та конфіскацією транспортних засобів.
