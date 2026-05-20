Авто на українській реєстрації хочуть заборонити ще в одній країні Європи

Чехія готує масштабне посилення правил для українських біженців, яке безпосередньо торкнеться власників автомобілів на українській реєстрації. Про це пише Сzechia-online.cz.

Плани уряду

Відповідно до урядового документа, опублікованого на порталі ODOK (eKLEP), уже з 2028 року експлуатація машин на українських номерах без чеської реєстрації вважатиметься незаконною.

Згідно з планом, власники тимчасового захисту повинні будуть офіційно зареєструвати свої автомобілі у чеському реєстрі транспортних засобів. Також для таких авто стане обов’язковим проходження регулярного технічного огляду STK за тими ж правилами, які діють для громадян Чехії.

Процес переходу на чеські номерні знаки планують розпочати із наступного року. Документ поки має статус урядового плану, а попередньою датою набуття чинності більшості змін називають січень 2027 року.

Після завершення перехідного періоду використання автомобілів на українських номерах без місцевої реєстрації може супроводжуватися штрафами та конфіскацією транспортних засобів.