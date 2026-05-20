20 травня 2026, 17:54

Bitget впроваджує фреймворк ринкової цілісності та відповідальності токенів

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), представила новий ринковий фреймворк, спрямований на посилення контролю за лістингами, командами проєктів і маркет-мейкерами. Ініціатива посилює постлістинговий моніторинг, підвищує вимоги до проєктів і пришвидшує реагування на аномальну торгову активність або підозрілу поведінку гаманців.

Фреймворк запроваджує чіткішу відповідальність для проєктів і маркет-мейкерів, зобов’язуючи їх діяти добросовісно, співпрацювати під час перевірок і уникати дій, які можуть вводити користувачів в оману або порушувати ринкову справедливість.

Відповідальність проєктів і маркет-мейкерів

Згідно з новими правилами, проєкти після лістингу залишаються під дією контрактних зобов’язань, які забороняють маніпуляції цінами, штучну волатильність, зловживання ліквідністю та будь-які дії, що підривають ринкову цілісність.

У разі порушень платформа може застосовувати заходи відповідно до своїх правил і юридичних угод, зокрема:

  • присвоєння або збереження статусу Special Treatment
  • відображення попереджень про високий ризик
  • обмеження видимості токена
  • призупинення депозитів і виведень
  • заморожування акаунтів, підозрюваних у маніпуляціях
  • зупинка торгових пар
  • позбавлення статусу маркет-мейкера
  • блокування пов’язаних проєктів
  • делістинг у разі необхідності

Посилений аналіз ризиків на споті

Аналіз ризиків спотової торгівлі посилюється завдяки більш структурованій моделі оцінки активів. Система аналізує токени за кількома параметрами:

  • ончейн-активність
  • технічні характеристики
  • настрої спільноти
  • ліквідність

Це створює прозору систему оцінювання, яка допомагає виявляти:
ризики на рівні контрактів, аномальну поведінку гаманців, високу концентрацію володіння, слабку ліквідність, дисбаланс ордербука, негативний сентимент і різке погіршення стану активу.

Швидка ескалація та попередження для користувачів

У разі виявлення аномалій перевірки будуть швидше ескалюватися із залученням команд проєктів, маркет-мейкерів, аналізу гаманців і торгової активності. Також може призупинятися маркетингова активність щодо токенів, які проходять перевірку, щоб знизити ризики для користувачів.

Мета — забезпечити більш ранню появу попереджень і дій з боку платформи, особливо якщо актив демонструє ознаки деградації або недобросовісної поведінки.

Звітність перед регуляторами та координація з індустрією

За результатами внутрішніх розслідувань випадки підозри на зловживання — включно з інсайдерськими продажами, маніпуляціями маркет-мейкерів або wash trading — можуть передаватися регуляторним органам у юрисдикціях присутності платформи.

Фреймворк також передбачає координацію з іншими великими біржами для обміну підтвердженими кейсами зловживань, що допоможе зменшити повторні порушення в індустрії.

Bitget продовжить посилювати процеси відбору активів, моніторингу після лістингу та механізми контролю, щоб користувачі могли торгувати в середовищі з вищими стандартами відповідальності для всіх учасників ринку.

Більше інформації — за посиланням.

Джерело: Мінфін
