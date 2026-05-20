Ціна зросла у чотири рази: НБУ продав пошкоджену обстрілами нерухомість Імексбанку (фото)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2026, 18:38

Ціна зросла у чотири рази: НБУ продав пошкоджену обстрілами нерухомість Імексбанку (фото)

Національний банк України продав великий комплекс будівель в Одесі, який раніше належав збанкрутілому Імексбанку і був переданий НБУ в рахунок погашення боргу за кредитами рефінансування. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Ціна зросла у чотири рази: НБУ продав пошкоджену обстрілами нерухомість Імексбанку
Фото: НБУ

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Йдеться про майновий комплекс загальною площею понад 2 300 квадратних метрів. Зазначається, що внаслідок російських обстрілів протягом 2024 року будівлі зазнали значних руйнувань, що суттєво збило їхню початкову ринкову оцінку.

На торгах в електронній системі «Prozorro.Продажі», які відбулися 1 травня 2026 року, стартова ціна об'єкта була встановлена на рівні майже 24,8 мільйона гривень. Проте через конкуренцію між шістьома учасниками фінальна вартість лота злетіла майже в чотири рази — до 93 мільйонів гривень (без урахування ПДВ).

Переможцем аукціону та новим власником одеської нерухомості стало ВК ТОВ «Осьміног». Націбанк офіційно уклав із компанією договір купівлі-продажу у вівторок, 19 травня 2026 року.

Ефективність управління проблемними активами

За словами заступника голови НБУ Ярослава Матузки, ця угода стала вже 20-м успішним продажем майна неплатоспроможних фінустанов від початку 2026 року. Загалом за неповні п'ять місяців цього року центробанк реалізував власного та набутого за борги майна на суму понад 179 мільйонів гривень.

Нагадаємо

НБУ визнав Імексбанк неплатоспроможним ще у січні 2015 року. На той момент фінустанова заборгувала державі за кредитами рефінансування 3,4 млрд грн. Завдяки понад десятирічній юридичній та претензійній роботі, судовим процесам та розпродажу застав на відкритих аукціонах регулятору вдалося повернути з цієї суми понад 576 млн гривень.

Загалом же у розрізі всієї банківської системи, починаючи з 2015 року, НБУ стягнув із банків-банкрутів майже 20 млрд грн заборгованості за рефінансуванням. Наразі її залишок становить 32,9 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
lider2000
lider2000
20 травня 2026, 18:59
#
Думаю очередная схема. Потом подадут на восстановление, получать от гос-ва бабло и продадут в 5−10 раз дороже.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Gres и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами