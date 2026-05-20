Ціна зросла у чотири рази: НБУ продав пошкоджену обстрілами нерухомість Імексбанку (фото)

Національний банк України продав великий комплекс будівель в Одесі, який раніше належав збанкрутілому Імексбанку і був переданий НБУ в рахунок погашення боргу за кредитами рефінансування. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Деталі

Йдеться про майновий комплекс загальною площею понад 2 300 квадратних метрів. Зазначається, що внаслідок російських обстрілів протягом 2024 року будівлі зазнали значних руйнувань, що суттєво збило їхню початкову ринкову оцінку.

На торгах в електронній системі «Prozorro.Продажі», які відбулися 1 травня 2026 року, стартова ціна об'єкта була встановлена на рівні майже 24,8 мільйона гривень. Проте через конкуренцію між шістьома учасниками фінальна вартість лота злетіла майже в чотири рази — до 93 мільйонів гривень (без урахування ПДВ).

Переможцем аукціону та новим власником одеської нерухомості стало ВК ТОВ «Осьміног». Націбанк офіційно уклав із компанією договір купівлі-продажу у вівторок, 19 травня 2026 року.

Ефективність управління проблемними активами

За словами заступника голови НБУ Ярослава Матузки, ця угода стала вже 20-м успішним продажем майна неплатоспроможних фінустанов від початку 2026 року. Загалом за неповні п'ять місяців цього року центробанк реалізував власного та набутого за борги майна на суму понад 179 мільйонів гривень.

Нагадаємо

НБУ визнав Імексбанк неплатоспроможним ще у січні 2015 року. На той момент фінустанова заборгувала державі за кредитами рефінансування 3,4 млрд грн. Завдяки понад десятирічній юридичній та претензійній роботі, судовим процесам та розпродажу застав на відкритих аукціонах регулятору вдалося повернути з цієї суми понад 576 млн гривень.

Загалом же у розрізі всієї банківської системи, починаючи з 2015 року, НБУ стягнув із банків-банкрутів майже 20 млрд грн заборгованості за рефінансуванням. Наразі її залишок становить 32,9 млрд грн.