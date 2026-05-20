20 травня 2026, 16:42

Податкова знижка в кілька кліків: ДПС та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії

Державна податкова служба спільно з Міністерством цифрової трансформації зробили ще один крок до повної цифровізації податкових сервісів. Відтепер подати річну декларацію про майновий стан і доходи, а також оформити податкову знижку можна просто через портал «Дія». Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Державна податкова служба спільно з Міністерством цифрової трансформації зробили ще один крок до повної цифровізації податкових сервісів.

Що відомо про сервіс

«Подати декларацію на отримання податкової знижки громадяни можуть до кінця року. Цьогоріч ДПС вже отримала 57,4 тисячі декларацій українців, які бажають повернути частину сплаченого ПДФО за деякі витрати», — зазначила Карнаух.

Важливо, що система передбачає автоматичне передзаповнення даних на основі інформації ДПС. Це значно спрощує процес подачі, мінімізує помилки та скорочує час на отримання послуги.

Як скористатися сервісом

Авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП.

Знайдіть послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб».

Оберіть опцію: задекларувати дохід чи отримати податкову знижку.

Перевірте дані — система підтягне інформацію з баз ДПС.

Для податкової знижки виберіть вид і внесіть суму понесених витрат за:

  • освіту — оплата за дитсадок, школу та інші навчальні заклади;
  • іпотеку — сплата відсотків за кредитом;
  • страхування — внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення;
  • медичні послуги — витрати на допоміжні репродуктивні технології чи окремі види лікування;
  • благодійність — пожертви неприбутковим організаціям.

Завантажте документи про витрати: квитанції, чеки, договори з надавачами послуг тощо.

Внесіть рахунок, на який хочете отримати знижку.

Перевірте декларацію, підпишіть КЕП та надішліть.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
