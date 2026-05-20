НБУ встановив курс валют на четвер: долар досяг нового історичного максимуму

Національний банк України встановив на 21 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,2271 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 44,2271 грн проти 44,1530 грн 20 травня. Це новий історичний максимум, попередній був встановлений 13 березня 2026 року на рівні 44,16 грн.

Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці 51,3034 грн проти 51,2970 грн 20 травня.

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

