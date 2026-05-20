Інститут споживчих експертиз провів масштабне дослідження якості дизельного пального в мережах АЗС України. Для перевірки експерти відібрали зразки дизпального у 12 мережах у різних регіонах країни та передали їх до лабораторії, пише Укравтопром.
Понад 20% перевірених мереж АЗС продають дизель, що не відповідає ДСТУ — дослідження
Які АЗС перевіряли
До дослідження увійшли мережі WOG, UKRNAFTA, KLO, ОККО, BVS, БРСМ-НАФТА, VST, MARSHALL, АВТОТРАНС, БАРС, MANGO та ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ.
Що показала перевірка
За результатами лабораторного аналізу, понад 20% перевірених мереж відпускають дизельне пальне, яке не відповідає нормативам чинного ДСТУ.
Ще близько 40% мереж формально не порушили вимоги стандарту, однак їхні показники перебувають на межі допустимих норм.
Де виявили порушення
Некондиційне пальне, тобто таке, що не відповідало нормативам стандарту, виявили у трьох мережах: БРСМ-НАФТА, MARSHALL та MANGO.
Пальне без порушень за вимогами ДСТУ, але з граничними показниками, зафіксували у мережах BVS, АВТОТРАНС, VST, БАРС та ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ.
Натомість дизельне пальне, яке відповідало всім нормативам, виявили у мережах WOG, UKRNAFTA, KLO та ОККО.
Таким чином, дослідження показало суттєву різницю в якості дизпального на українському ринку: лише третина перевірених мереж продемонструвала стабільну відповідність усім вимогам стандарту.
У середу, 20 травня, подорожчали всі основні види бензину та дизельне пальне, тоді як автогаз став єдиним видом пального, який незначно подешевшав.
