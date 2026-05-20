Понад 20% перевірених мереж АЗС продають дизель, що не відповідає ДСТУ — дослідження

Інститут споживчих експертиз провів масштабне дослідження якості дизельного пального в мережах АЗС України. Для перевірки експерти відібрали зразки дизпального у 12 мережах у різних регіонах країни та передали їх до лабораторії, пише Укравтопром.

Які АЗС перевіряли

До дослідження увійшли мережі WOG, UKRNAFTA, KLO, ОККО, BVS, БРСМ-НАФТА, VST, MARSHALL, АВТОТРАНС, БАРС, MANGO та ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ.

Що показала перевірка

За результатами лабораторного аналізу, понад 20% перевірених мереж відпускають дизельне пальне, яке не відповідає нормативам чинного ДСТУ.

Ще близько 40% мереж формально не порушили вимоги стандарту, однак їхні показники перебувають на межі допустимих норм.

Де виявили порушення

Некондиційне пальне, тобто таке, що не відповідало нормативам стандарту, виявили у трьох мережах: БРСМ-НАФТА, MARSHALL та MANGO.

Пальне без порушень за вимогами ДСТУ, але з граничними показниками, зафіксували у мережах BVS, АВТОТРАНС, VST, БАРС та ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ.

Натомість дизельне пальне, яке відповідало всім нормативам, виявили у мережах WOG, UKRNAFTA, KLO та ОККО.

Таким чином, дослідження показало суттєву різницю в якості дизпального на українському ринку: лише третина перевірених мереж продемонструвала стабільну відповідність усім вимогам стандарту.

У середу, 20 травня, подорожчали всі основні види бензину та дизельне пальне, тоді як автогаз став єдиним видом пального, який незначно подешевшав.