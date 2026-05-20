До закриття міжбанку у середу, 20 травня, курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
20 травня 2026, 17:25
Долар та євро подорожчали на міжбанку
Відкриття 20 травня
Закриття 20 травня
Зміни
44,15/44,18
44,22/44,25
7/7
51,20/51,22
51,26/51,29
6/7
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,90−44,40 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,65 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,05−44,10, євро — 51,41−51,58 грн.
Джерело: Мінфін
