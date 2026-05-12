Головне за вівторок: Укрпошта запускає cashless, Рей Даліо поставив під сумнів статус біткоїна
Українське громадянство стане доступнішим для громадян 33 держав
Кабінет Міністрів значно розширив перелік країн, громадяни яких мають право на отримання українського паспорта за спрощеною процедурою. Згідно з урядовою постановою № 589 від 8 травня, кількість таких держав зросла з 5 до 33.
Укрпошта запускає cashless у селах: що це значить
Укрпошта завершила розгортання інфраструктури для приймання оплати банківськими картками у всіх 100% населених пунктах країни — безготівковий розрахунок відтепер працює як у стаціонарних, так і у пересувних відділеннях, йдеться у повідомленні компанії.
Сема Альтмана підозрюють у використанні ресурсів Open AI для власного збагачення
Комітет Палати представників з нагляду та генеральні прокурори шести штатів вимагають перевірки особистих інвестицій керівника OpenAI Сема Альтмана через підозри у використанні ресурсів компанії для власного збагачення перед запланованим первинним публічним розміщенням акцій (IPO).
Рей Даліо поставив під сумнів статус біткоїна як «тихої гавані»
Мільярдер і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо заявив у Х, що, незважаючи на популярність, біткоїн навряд чи можна назвати захисним активом — і лише золото гідне такого титулу. Однією з головних причин, чому Біткоін не підходить на роль «безпечної гавані», інвестор назвав відсутність приватності.
Кількість ідентифікацій через BankID НБУ за квартал зросла на 7%
Популярність системи BankID НБУ серед українців продовжує зростати. За результатами першого кварталу 2026 року кількість успішних електронних ідентифікацій сягнула 33 мільйонів, що на 7% більше порівняно з четвертим кварталом 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
