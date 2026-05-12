Укрпошта запускає cashless у селах: що це значить

Укрпошта завершила розгортання інфраструктури для приймання оплати банківськими картками у всіх 100% населених пунктах країни — безготівковий розрахунок відтепер працює як у стаціонарних, так і у пересувних відділеннях, йдеться у повідомленні компанії.

Що це дає клієнтам

Вперше в історії незалежної України, клієнти можуть оплачувати карткою або смартфоном через Apple Pay чи Google Pay усі базові послуги — від доставки та комунальних платежів до товарів і передплати. У пересувних відділеннях оплата працює за наявності мобільного зв’язку.

Особливо важливим сервіс стане для жителів прифронтових громад і військових — оплатити доставку чи придбати необхідні товари карткою тепер можна поруч із місцем служби, без потреби шукати банкомат або мати із собою готівку.

Сьогодні мережа Укрпошти налічує близько 26 000 точок присутності. Саме на цій інфраструктурі компанія планує розвивати наступні етапи фінансових сервісів.

Уже влітку Укрпошта планує запустити у пересувних відділеннях поповнення карток і видачу готівки. А згодом — до кінця року, забезпечити кожного листоношу мобільним пристроєм, що дасть можливість надавати базові фінансові послуги вдома людям з інвалідністю, зокрема ветеранам, та літнім людям.

Після запуску «Укрпошта.Банк» всі ці послуги можна буде надавати в режимі офлайн, тобто навіть за відсутності зв’язку чи електроенергії.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення передати Перший інвестиційний банк (PINbank) із-під управління Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій. Цей крок є частиною плану зі створення поштового банку.