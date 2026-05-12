Популярність системи BankID НБУ серед українців продовжує зростати. За результатами першого кварталу 2026 року кількість успішних електронних ідентифікацій сягнула 33 мільйонів, що на 7% більше порівняно з четвертим кварталом 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Кількість ідентифікацій через BankID НБУ за квартал зросла на 7%
Таке збільшення відбулося за рахунок зростання кількості успішних електронних ідентифікацій у:
- некомерційних абонентів — на 33% до 30,8 млн;
- комерційних абонентів — на 36% до 2,2 млн.
Нові гравці
У січні-березні 2026 року до BankID НБУ приєдналися три нові надавачі послуг. Серед них — компанія Glovo, яка тепер використовує систему для верифікації віку користувачів. Також підключилися дві нові фінансові компанії, що спеціалізуються на видачі швидких онлайн-кредитів.
На кінець першого кварталу цього року система BankID НБУ налічувала 38 банків-ідентифікаторів та 113 абонентів — надавачів послуг.
Повернення плати за BankID
«Мінфін» писав, що у системі BankID НБУ з 24 червня 2026 року відновлюються тарифи на послуги, що надаються Національним банком її абонентам, зокрема за їх підключення до системи та оброблення нею успішних ідентифікацій користувачів.
