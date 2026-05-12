Українське громадянство стане доступнішим для громадян 33 держав

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 травня 2026, 8:22

Українське громадянство стане доступнішим для громадян 33 держав

Кабінет Міністрів значно розширив перелік країн, громадяни яких мають право на отримання українського паспорта за спрощеною процедурою. Згідно з урядовою постановою № 589 від 8 травня, кількість таких держав зросла з 5 до 33.

Кабінет Міністрів значно розширив перелік країн, громадяни яких мають право на отримання українського паспорта за спрощеною процедурою.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які країни увійшли до оновленого списку

До оновленого списку увійшли: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція,Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

Що передувало

Розширення списку стало можливим завдяки реалізації закону про множинне громадянство. Закон, ініціатором якого був президент Володимир Зеленський, був ухвалений Верховною Радою у червні 2025 року, а офіційно набрав чинності 16 січня 2026 року.

Читайте також: З 16 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила щодо громадянства. Що зміниться

Ключова норма закону передбачає механізм «взаємного спрощення»: іноземці з визначених країн легше отримують українське громадянство, а українці, відповідно, можуть набувати громадянство цих держав за аналогічними правилами.

Хто виграє від закону про множинне громадянство

Новий закон передбачає, що множинне громадянство зможуть мати діти, які за народженням отримують громадянство України та іншої держави, діти-громадяни України, які отримують інше громадянство внаслідок усиновлення, українці, що автоматично набувають іншого громадянства унаслідок одруження з іноземцем.

Також множинне громадянство буде допустиме для іноземців, які отримують українське громадянство й походять з держав, громадяни яких можуть набувати громадянство України в спрощеному порядку.

Так само і для українців, які набувають громадянство таких держав, може бути допустимим множинне громадянство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
12 травня 2026, 8:31
#
Ну, хоча б не Сирія та решта подібних країн з цінним іміграційним ресурсом…
+
0
crowl
crowl
12 травня 2026, 10:22
#
А я не проти сирії, хай би через фронт отримували.
є ж всякі африканці з калашами, які люблять воювати, хай би воювали.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
12 травня 2026, 10:27
#
Ця шушера звикла тільки з мирним населенням воювати — хоч за племінні сварки, хоч за закони шаріату. Як тільки стикається з регулярною армією — або масово відправляється до своїх країв вічного полювання, або в партизанську війну, знову-таки використовуючи цивільних як щіт та ресурс.
+
+24
juular
juular
12 травня 2026, 9:04
#
Хочу побачити охочих до країни мрій з цього переліку.
+
+9
TattiReuven
TattiReuven
12 травня 2026, 9:40
#
Наши люди всеми правдами и неправдами пытаются ес гражданство получить. Кто будет наше получать ? Смешно.
+
+24
Qwerty1999
Qwerty1999
12 травня 2026, 10:01
#
А зачем его получать — неужели чтобы быть мобилизованным,
а работать или вести бизнес в Украине можно и без
наличия гражданства, достаточно ВНЖ.
+
0
Roofil
Roofil
12 травня 2026, 9:42
#
Наголосували приду…
+
0
djjack
djjack
12 травня 2026, 10:11
#
Ща буде черга)
+
+9
crowl
crowl
12 травня 2026, 10:19
#
Краще би своїми дорожили. А так, то сидить тут купа іноземців на ремоуті, тратять бабло звідти, тут як боги з іноземним паспортом.
Найгірше в країні бути чоловіком громадянином, купа обов'язків і 0 прав. Ше жінкою пів біди, хоч права не обмежують
+
0
Exba
Exba
12 травня 2026, 10:21
#
Лучше б сделали взаимное признание трудового стажа для пенсий со всеми странами ЕС
+
+9
financialGenius
financialGenius
12 травня 2026, 10:43
#
Вот это граждане данных стран обрадуются и сразу поедут получать украинское гражданство))) смешно Думаю причина в другом , они сделали что бы не отказывались от украинского гражданства те кто получил/получит гражданство этих стран . Пойду коллег в банке обрадую что они могут стать гражданами Украины и не выехать сразу же после получения паспорта, а быть бусифиципованными и отправлены на ноль через аж недельное обучение .
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
12 травня 2026, 11:09
#
Тут мільйони не знають, як цього синього папірця здихатись, а пінджаки якісь списки з 30 країн ухвалюють, що нібито ломануться сюди =)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає crowl и 69 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами