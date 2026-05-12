Українське громадянство стане доступнішим для громадян 33 держав

Кабінет Міністрів значно розширив перелік країн, громадяни яких мають право на отримання українського паспорта за спрощеною процедурою. Згідно з урядовою постановою № 589 від 8 травня , кількість таких держав зросла з 5 до 33.

Які країни увійшли до оновленого списку

До оновленого списку увійшли: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція,Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

Що передувало

Розширення списку стало можливим завдяки реалізації закону про множинне громадянство. Закон, ініціатором якого був президент Володимир Зеленський, був ухвалений Верховною Радою у червні 2025 року, а офіційно набрав чинності 16 січня 2026 року.

Ключова норма закону передбачає механізм «взаємного спрощення»: іноземці з визначених країн легше отримують українське громадянство, а українці, відповідно, можуть набувати громадянство цих держав за аналогічними правилами.

Хто виграє від закону про множинне громадянство

Новий закон передбачає, що множинне громадянство зможуть мати діти, які за народженням отримують громадянство України та іншої держави, діти-громадяни України, які отримують інше громадянство внаслідок усиновлення, українці, що автоматично набувають іншого громадянства унаслідок одруження з іноземцем.

Також множинне громадянство буде допустиме для іноземців, які отримують українське громадянство й походять з держав, громадяни яких можуть набувати громадянство України в спрощеному порядку.

Так само і для українців, які набувають громадянство таких держав, може бути допустимим множинне громадянство.