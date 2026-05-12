Сема Альтмана підозрюють у використанні ресурсів Open AI для власного збагачення

Комітет Палати представників з нагляду та генеральні прокурори шести штатів вимагають перевірки особистих інвестицій керівника OpenAI Сема Альтмана через підозри у використанні ресурсів компанії для власного збагачення перед запланованим первинним публічним розміщенням акцій (IPO). Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Розслідування Конгресу та юридичний тиск

Комітет Палати представників з нагляду під керівництвом Джеймса Комера офіційно розпочав розслідування можливих конфліктів інтересів. Законодавці надіслали Альтману лист із вимогою надати звітність та документи щодо принципів корпоративного управління OpenAI. Головною метою перевірки є з’ясування того, чи не спрямовувалися кошти, початково призначені для благодійних цілей (оскільки компанія створювалася як некомерційна організація), на штучне підвищення вартості сторонніх фірм, де керівництво OpenAI має особистий фінансовий інтерес.

Паралельно з цим генеральні прокурори штатів Флорида, Монтана, Небраска, Айова, Західна Вірджинія та Луїзіана звернулися до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США. Вони закликають голову регулятора Пола Аткінса ретельно вивчити подані для IPO документи, зокрема реєстраційну форму S-1, яка містить дані про фінанси та потенційні ризики. Прокурори наголошують на тому, що Альтман не володіє прямою часткою в капіталі OpenAI, тому його особисті фінансові інтереси можуть не збігатися з успіхом самої компанії.

Зв’язки з портфельними компаніями та судовий позов

Претензії республіканців базуються на даних про те, що Альтман пропонував OpenAI підтримати проєкти, у які він інвестував особисто. Серед них: енергетична компанія Helion, що займається термоядерним синтезом, та стартап Stoke Space, який розробляє ракети. Зокрема, обговорювалася можливість створення дата-центрів у космосі.

Ці події розгортаються на тлі судового протистояння з Ілоном Маском. Мільярдер стверджує, що Альтман ввів його в оману при заснуванні лабораторії, перетворивши некомерційний проєкт на прибуткову структуру. Зі свого боку представники OpenAI заявляють, що Маск знав про ці плани та підтримував їх. Голова ради директорів Брет Тейлор під час судового засідання підтримав Альтмана, назвавши його дії прозорими, та зазначив, що гендиректор усунувся від обговорення угоди з Helion, щоб уникнути конфлікту.

Підготовка до масштабного IPO

Очікується, що вихід OpenAI на фондовий ринок стане одним із найбільших в історії. На приватному ринку компанію оцінюють приблизно у 850 мільярдів доларів. Через таку капіталізацію акції розробника ChatGPT після лістингу автоматично потраплять до основних індексів та біржових фондів (ETF), що зробить інвесторами мільйони людей, включаючи пенсійні фонди штатів. Саме цим прокурори пояснюють необхідність жорсткого нагляду: ризики від дій керівництва можуть прямо вплинути на заощадження пересічних громадян.

