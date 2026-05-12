12 травня 2026, 16:36

Рей Даліо поставив під сумнів статус біткоїна як «тихої гавані»

Мільярдер і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо заявив у Х, що, незважаючи на популярність, біткоїн навряд чи можна назвати захисним активом — і лише золото гідне такого титулу. Однією з головних причин, чому Біткоін не підходить на роль «безпечної гавані», інвестор назвав відсутність приватності.

Фото: Рей Даліо

Позиція Даліо

Трансакції записуються в публічний блокчейн і кожен може бачити гаманці відправника та одержувача, суму транзакції. Ось чому, вважає Даліо, центробанки не поспішають закуповувати першу криптовалюту.

Мільярдер звернув увагу на високу кореляцію ціни біткоїну з акціями технологічних компаній. Коли трейдери зазнають збитків через акції таких фірм, вони часто продають криптовалютні позиції, щоб покрити витрати, заявив засновник Bridgewater.

Бізнесмен вважає, що криптовалютний ринок залишається порівняно невеликим та досить контрольованим.

«Золото залишається єдиним у своєму роді активом. Золото більш поширене, воно міцно вкоренилося як захисний інструмент і, як і раніше, відіграє центральну роль у глобальній фінансовій системі», ― написав мільярдер у соцмережі Х.

Даліо вже кілька разів говорив, що біткоїн погано підходить на роль захисного активу. Раніше мільярдер оголосив, що квантові обчислення здатні загрожувати не лише біткоїну, а й іншим криптовалютам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
