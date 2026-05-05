Головні новини за вівторок:
Головне за вівторок: ВВП скоротився, інвестиції в ОВДП б’ють рекорди
ВВП України скоротився вперше за три роки — Держстат
Державна служба статистики зафіксувала негативну динаміку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) за підсумками першого кварталу 2026 року. Показник знизився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У 2026 році Україну очікують два піки боргових виплат. Аналітик показав, коли доведеться платити найбільше
У 2026 році найбільші виплати з погашення та обслуговування держборгу припадуть на серпень і листопад — 96,8 млрд грн та 94,2 млрд грн відповідно.
Українці знайшли альтернативу депозитам: вкладення в ОВДП б’ють рекорди
У квітні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) був на 28,5% більшим, ніж у квітні 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 61,3% вищими порівняно з минулим роком.
До 16 тисяч українців в Ірландії можуть втратити безкоштовне житло
Тисячі українців, які знайшли прихисток в Ірландії після початку повномасштабної війни, вже цієї осені можуть втратити право на безкоштовне проживання.
Нацбанк оштрафував на 8 млн грн NovaPay. В компанії відповіли
Національний банк оштрафував ТОВ «НоваПей» (Група «Нова Пошта») майже на 8 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів.
Коментарі