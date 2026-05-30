США розслідують можливі махінації з квитками на ЧС-2026: ФІФА отримала повістки

Генеральні прокурори штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі надіслали судові повістки до ФІФА в межах розслідування можливих махінацій із продажем квитків на Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Причиною стали масові скарги уболівальників про завищені ціни. Про це повідомляє Euronews Business.

Головний футбольний орган планети опинився під юридичним тиском у США всього за два тижні до старту Мундіалю. Причина розслідування — підозри у введенні покупців в оману щодо реальної вартості квитків та точного розподілу місць на стадіонах. Критики звинувачують організацію у наживі на фанатах, які роками чекали на свято футболу у своїх країнах.

Згідно зі спільною заявою, яку було оприлюднено в середу, генпрокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс та очільниця мінюсту Нью-Джерсі Дженніфер Девенпорт вимагають від ФІФА надати внутрішню документацію. Слідство хоче з'ясувати, як саме формувалися ціни на квитки, а також за якими критеріями визначалися та рекламувалися категорії глядацьких місць.

У центрі розслідування опинилися вісім матчів на стадіоні MetLife в Нью-Джерсі, включно з фінальним поєдинком, який відбудеться 19 липня.

«Ньюйоркці роками чекали, коли Чемпіонат світу прийде до їхньої домівки. Вони заслуговують на чесний шанс придбати квитки за доступними цінами», — наголосила Летиція Джеймс.

Окремий блок розслідування стосується скарг уболівальників, які стверджують, що отримали місця у значно гірших секторах стадіону, ніж ті, які вони спочатку обирали та оплачували.

Ба більше, за словами прокурорів, ФІФА лише посилила хаос на ринку, коли вже після завершення першого етапу продажів раптово запровадила нову преміальну категорію квитків — «Front Category». Це фактично перетасувало черговість та розташування місць для тих уболівальників, які вже встигли заплатити свої гроші.

Слідчі також ретельно вивчають використання так званого «динамічного ціноутворення». Це система, за якої вартість квитка змінюється залежно від попиту, і на Чемпіонатах світу її застосували вперше в історії.

Здорожчання квитків

Повідомляється, що ціни на понад 90 матчів турніру невпинно зростали в період з жовтня 2025 року по квітень 2026 року. Так, розслідування видання The Athletic виявило, що квитки на ігри в Мексиці та Канаді здорожчали приблизно на 25%.

«Ніхто не має ставати жертвою маніпуляцій і платити шалені гроші за квитки на стадіон. Фанати повинні мати впевненість: квитки, які вони купують — це саме ті квитки, які вони зрештою отримають», — заявила генпрокурорка Нью-Йорка.

«ФІФА перетворила купівлю квитків на Мундіал у справжнє коло пекла, де панують плутанина, штучний дефіцит та космічні ціни», — додала очільниця мінюсту Нью-Джерсі.

Цей скандал розгортається на тлі того, що майбутній турнір має принести організації рекордні 13 мільярдів доларів (11,1 млрд євро), через що вона стикається з дедалі жорсткішою критикою як з боку фанатської спільноти, так і з боку регуляторних органів.

Скарги споживачів у ЄС

Судові претензії у США — це не поодинокий випадок. Ще в березні європейська організація захисту прав споживачів Euroconsumers разом із мережею «Футбольні вболівальники Європи» (FSE) подали офіційну скаргу до Європейської комісії. Вони звинуватили ФІФА у зловживанні монопольним становищем на ринку продажів квитків, назвавши цінову політику «здирництвом» та «грандіозною зрадою» вболівальників.

У Єврокомісії підтвердили отримання скарги та зазначили, що справу розглянуть за стандартною процедурою, хоча з того часу про жодні нові зрушення в процесі не повідомлялося.

Головна претензія європейських активістів полягає у величезному розриві між обіцянками футбольного керівництва та реальною ситуацією на ринку.

Спочатку ФІФА анонсувала, що квитки на груповий етап стартуватимуть від $60. Проте, за даними Euroconsumers, майже нікому з реальних уболівальників так і не вдалося знайти чи придбати квитки за такою ціною.

Окрім цього, організація стягує комісію у розмірі 15% як з покупця, так і з продавця, якщо квиток перепродається через її офіційний маркетплейс. В Euroconsumers цю практику називають надприбутковою для самої ФІФА, але такою, що грубо порушує та обмежує права споживачів.

«Потрібно покласти край цьому динамічному ціноутворенню і заздалегідь, абсолютно прозоро оголошувати фіксовану вартість квитків», — наголосила Елс Брюггеман, очільниця відділу політики та правозастосування Euroconsumers.

Сама ж ФІФА, яка позиціонує себе як некомерційна організація і запевняє, що всі доходи реінвестуються у розвиток 211 національних асоціацій-членів, захищає свою модель продажів. Головний аргумент функціонерів — безпрецедентний світовий попит, адже на матчі турніру надійшло понад 500 мільйонів заявок.

Нагадаємо

23-й чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Господарями турніру вперше стали одночасно 3 країни — Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. Крім того, вперше на чемпіонаті світу братимуть участь 48 команд замість 32.

Змагання будуть проходити в форматі 12 груп по 4 команди. У плей-оф будуть виходити по дві збірні та 8 кращих збірних за рейтингом третіх місць. Кожного дня в середньому будуть проходити по 6 матчів.