Шість найбільших економік ЄС наполягають на об'єднанні ринків капіталу

Шість найбільших економік Європейського Союзу закликали до прискорення створення Союзу ринків капіталу, намагаючись зрушити з місця реформу, яка вже тривалий час буксує в Брюсселі. Про це йдеться у листі, надісланому до Європейської комісії в п'ятницю, 29 травня, повідомляє Euronews.

Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Польща та Нідерланди, відомі як група E6, у листі до Європейської комісії закликали прискорити реалізацію проєкту Союзу ринків капіталу. На їхню думку, нинішній законодавчий процес у ЄС надто повільний і заважає втіленню реформ, які могли б дати поштовх економічному зростанню та зміцнити конкурентоспроможність блоку.

«Глибші та більш інтегровані ринки капіталу є ключем до розкриття економічного потенціалу Європи та зміцнення її здатності діяти в дедалі складнішому глобальному середовищі», — йдеться у листі.

Створення єдиного ринку капіталу вважається одним із головних економічних пріоритетів ЄС. Ідея полягає в тому, щоб інвестиції, заощадження та інші фінансові ресурси могли вільно переміщуватися між країнами-членами без регуляторних бар'єрів.

Наразі ринки капіталу в Євросоюзі значною мірою регулюються національним законодавством, що створює фрагментоване середовище для бізнесу та інвесторів. Попри багаторічні заяви про необхідність завершення інтеграції, країни ЄС досі не можуть дійти згоди щодо механізмів її реалізації.

Однією з ключових пропозицій E6 є передача частини повноважень наглядовому органу ЄС — Європейському управлінню з цінних паперів та ринків (ESMA). Однак деякі держави не готові поступатися контролем над національними ринками капіталу, що й стало однією з причин затягування реформи.

Для просування законодавчих змін країнам E6 необхідно заручитися підтримкою ще щонайменше дев’яти держав. За правилами ЄС рішення може бути ухвалене лише за підтримки не менше 15 країн, які разом представляють щонайменше 65% населення Євросоюзу.