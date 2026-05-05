5 травня 2026, 8:11

У 2026 році Україну очікують два піки боргових виплат. Аналітик показав, коли доведеться платити найбільше

У 2026 році найбільші виплати з погашення та обслуговування держборгу припадуть на серпень і листопад — 96,8 млрд грн та 94,2 млрд грн відповідно. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Загальний обсяг боргових виплат

Як зазначає аналітик, за травневою оцінкою Мінфіну, загальний обсяг боргових виплат у 2026−2032 роках зріс на 11% порівняно із січневим прогнозом — до 5,16 трлн грн.

Це свідчить про посилення боргового навантаження, а піковими для України можуть стати 2027−2028 роки.

Як вплине меморандум з кредиторами

«Меморандум або не влине, або Мінфін не вніс дані в статистику, або це просто формалізація раніше досягнутих домовленостей, й відповідно нічого й не треба вносити», — написав Шевчишин.

Проте, за його словами, очікування змінились на найближчі 6 років. Так, травнева оцінка виплат та погашень боргу з 2026 по 2032 роки зросла на 11% до 5,16 трлн грн, проти січневої оцінки 4,66 трлн грн. При цьому найбільше зросла саме оцінка погашення (+14,3%).

Боргове навантаження зростає. 2027 та 2028 роки будуть піковими. «Без допомоги тут ніяк не перекритися», — підсумував аналітик.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», станом на 31 березня 2026 року сукупний державний і гарантований державою борг сягнув 9 233,03 мільярда гривень, що в іноземній валюті дорівнює 210,82 мільярда доларів. Левова частка від цієї суми (75,37%) припадає на зовнішні зобов'язання уряду і складає 6 959,18 мільярда гривень, або 158,9 мільярда доларів.
Внутрішній державний борг становить 21,8% від загального обсягу і дорівнює 2 013,89 мільярда гривень (45,98 мільярда доларів). Ще 2,82% портфеля припадають на гарантований державою борг у розмірі 259,96 мільярда гривень (5,94 мільярда доларів).
Роман Мирончук
