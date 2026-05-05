Нацбанк оштрафував на 8 млн грн NovaPay. В компанії відповіли

Національний банк оштрафував ТОВ « НоваПей » (Група «Нова Пошта») майже на 8 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів. Йдеться у повідомленні регулятора від 5 травня.

За що наклали штраф

Департамент інспектування Національного банку здійснив планову перевірку ТОВ НоваПе у вересні — листопаді 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів.

Позиція компанії

«Дійсно, за результатами інспекційної перевірки НБУ, проведеної минулого року, NovaPay отримав штраф у розмірі майже 8 млн грн за порушення вимог платіжного законодавства. NovaPay не буде оскаржувати це рішення НБУ. Ми сплатимо штраф найближчим часом і вже впровадили майже всі зауваження, на яких акцентував регулятор. Більша частина зауважень регулятора стосувалась саме сфери платежів, але ми вже можемо декларувати майже повну відповідність законодавству в цій частині. Це не вплинуло на кошти клієнтів та стабільність сервісів», — зазначили в компанії.