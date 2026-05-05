До 16 тисяч українців в Ірландії можуть втратити безкоштовне житло

Тисячі українців, які знайшли прихисток в Ірландії після початку повномасштабної війни, вже цієї осені можуть втратити право на безкоштовне проживання. Про це повідомляє The Sunday Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В чому причина

Ірландський уряд готується поступово згортати програму розміщення українських біженців у готелях та інших комерційних об'єктах.

За словами міністра імміграції Ірландії Колма Брофі, зміни планують запустити у серпні. Процес буде поетапним і триватиме орієнтовно пів року, тобто не передбачає одночасного виселення всіх мешканців.

Кого зачеплять нові правила

Під нові правила можуть потрапити близько 16 тисяч українців, які нині проживають у готелях та інших комерційних приміщеннях. Кожна людина має отримати попередження за три місяці до необхідності залишити житло.

В уряді пояснюють такий крок бажанням усунути так звану «дворівневу систему». Йдеться про ситуацію, коли частина людей має доступ до довгострокового житла, тоді як інші залишаються у тимчасовому розміщенні.

Читайте також: Гроші в обмін на повернення: Ірландія готує нову ініціативу для українців

Брофі заявив, що влада прагне забезпечити однакові правила доступу до житла для всіх. За його словами, українці мають шукати житло на тих самих умовах, що й люди, які працюють і живуть в Ірландії та також перебувають у пошуку помешкання.

Водночас уряд обіцяє зберегти підтримку для найбільш вразливих категорій. Йдеться про людей, які через об'єктивні обставини не можуть самостійно знайти або оплатити житло.

Ситуація на ринку оренди в Ірландії

Ситуація на ринку оренди в Ірландії залишається складною: пропозиції бракує, а вартість житла є високою. Попри це, у міністерстві вважають, що частина українців зможе самостійно знайти альтернативне помешкання.

Брофі навів приклад минулого року, коли після завершення контрактів із готелями приблизно половина українців змогла самостійно вирішити житлове питання.

За його словами, мета уряду — заздалегідь попередити людей про майбутні зміни та дати їм достатньо часу для підготовки і пошуку інших варіантів проживання.

Крім того, Ірландія планує поступово скорочувати виплати місцевим жителям, які приймають українців у своїх домівках. Нині такі домогосподарства отримують 600 євро на місяць.

Цю фінансову підтримку поступово зменшуватимуть, а повністю скасувати її планують до березня 2027 року. Саме тоді має завершитися дія тимчасового захисту для українців у ЄС.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», уряд Ірландії хоче запропонувати українцям «щедрий» пакет допомоги за повернення додому, адже планує розірвати контракти на розміщення у себе в країні іноземних біженців.