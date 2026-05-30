Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 травня 2026, 16:07

Зарплата 100 000 євро: де в Європі після податків залишиться найбільше грошей

Річний оклад у 100 000 євро «брудними» у більшості європейських країн вважається ознакою дуже високого доходу, що суттєво перевищує середні ринкові показники. Проте реальна сума, яку працівник зрештою отримує на руки, кардинально відрізняється залежно від країни. Нове дослідження Euronews Business демонструє податковий розрив між різними регіонами Європи.

Журналісти розрахували чисту зарплату для такого сценарію: фахівець — неодружений і не має дітей, а річна зарплата у 100 000 євро його єдине джерело доходу.

Східна Європа залишає більше, Західна — забирає половину

Головний висновок дослідження — географічний поділ. Східна Європа та країни Балтії дозволяють високооплачуваним працівникам залишати собі значно більшу частину заробленого, тоді як Західна та Північна Європа обкладають такі доходи жорсткими прогресивними податками й високими соціальними зборами.

Лідером за рівнем чистого доходу виявилася Болгарія, де з 100 000 євро після податків він отримає на руки 86 930 євро. Це єдина країна в рейтингу, де чистий дохід перевищив поріг у 85%. На протилежному боці опинилася Бельгія, яка замикає список із результатом у 50 750 — тобто держава забирає у вигляді податків майже половину заробленого.

Топ-5 країн із найвищим чистим доходом (на руки з 100 000 євро):

  • Болгарія — 86 930 євро
  • Естонія — 74 400 євро
  • Чехія — 72 800 євро
  • Мальта — 72 500 євро
  • Швейцарія — 70 500 євро

Топ-5 країн із найнижчим чистим доходом (на руки з 100 000 євро):

  • Бельгія — 50 750 євро
  • Данія — 51 500 євро
  • Швеція — 52 000 євро
  • Австрія — 54 200 євро
  • Словенія — 55 060 євро

Яка ситуація у найбільших економіках Європи

Серед п'яти ключових економічних лідерів регіону («великої п'ятірки») найпривабливіші умови для висококваліфікованих кадрів пропонує Велика Британія — тут з 100 000 євро чистими залишається 69 900 євро (майже 70%).

В Іспанії та Франції зі 100 тисяч євро працівник отримає 64 200 євро та 63 000 євро відповідно. А от Німеччина (57 900 євро) та Італія (56 700 євро) демонструють найвищий рівень фіскального тиску серед економічних гігантів.

Сусідня з Україною Польща перебуває ближче до середини загального рейтингу: після сплати всіх податків від 100 000 євро у працівника залишається 60 225 євро.

Контекст: 100 000 євро на тлі реальних заробітків європейців

Попри те, що податки «з'їдають» значну частину цієї суми, такий оклад усе одно залишається недосяжним для більшості пересічних жителів Європи.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Швейцарія — це єдина країна на континенті, де середня річна зарплата неодруженої особи без дітей перевищує цей рівень і становить 107 487 євро.

Всередині Євросоюзу найвищий середній показник має Люксембург 77 844 євро. Водночас у більшості країн ЄС (у 13 із 22 досліджуваних) середня річна зарплата не дотягує навіть до 50 000 євро, а найнижчою вона є у Словаччині, де в середньому заробляють 19 590 євро на рік.

Читайте також: Зарплати в Україні перестали активно зростати: 2 області, де співробітникам платять найменше

Найвищі ставки податку на доходи фізосіб

Максимальні ставки податку на доходи фізичних осіб для громадян із найвищими доходами суттєво відрізняються в різних країнах Європи та мають виражені регіональні особливості.

Найвищі граничні ставки зазвичай діють у країнах Північної та Західної Європи, де вони переважно становлять від 45% до 60%. Натомість держави Центральної та Східної Європи, включно з країнами Балканського регіону, здебільшого застосовують нижчі ставки оподаткування.

А що в Україні

В Україні із заробітних плат працівників утримують 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Додатково роботодавець нараховує на зарплату 22% єдиного соціального внеску (ЄСВ). Останній сплачується окремо роботодавцем.

Тобто зі 100 000 євро податки, які утримуються з працівника (23%):

  • ПДФО (18%) — 18 000 євро
  • Військовий збір (5%) — 5 000 євро

Чиста зарплата на руки виходить 77 000 євро.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 22% нараховується роботодавцем поверх вашої зарплати, але не вираховується з ваших грошей. Це платіж для забезпечення пенсійних та соціальних виплат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

financialGenius
financialGenius
30 травня 2026, 16:49
В Швейцарии больше на руки остается , это очень не правильный просчет для Швейцарии. Очень зависит от кантона где ты зарегистрирован.
Exba
Exba
30 травня 2026, 16:51
На Кипре есть хороший бонус для экспатов, чья зарплата выше 55.000 евро гросс — в течении 17 лет имеют льготу 50% снижения дохода к налогообложению.
kalchu
kalchu
30 травня 2026, 17:04
У нас на руки получат 55 000 (22% ЕСВ,18 % НДФЛ и 5 % военного сбора), тоесть одни из самых высоких налогов в Европе
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 травня 2026, 17:35
Что за маячня? А у нас что кто-то платит налоги (с таких доходов)?
