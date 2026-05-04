Головне за понеділок: Британія планує кредитувати Україну, оцифрування трудових
Британія готова розпочати переговори про участь у кредитній програмі ЄС на 90 млрд євро для України
Велика Британія планує розпочати переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 78 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 90 мільярдів євро).
До 10 червня потрібно оцифрувати трудові книжки. Гетманцев пояснив, чому це важливо для пенсії
На повне переведення даних у цифрову форму — так зване «оцифрування» — було відведено 5 років. Цей період завершується 10 червня цього року.
GameStop пропонує поглинання eBay за $56 мільярдів
GameStop Corp. планує купити eBay Inc. приблизно за $56 мільярдів готівкою та акціями, пише Bloomberg.
Польська PZU купує найбільшого страховика життя в Україні
Польська Group PZU уклала угоду про придбання 100% акцій MetLife Ukraina — найбільшого страховика життя в Україні. Угода має посилити присутність групи в Центрально-Східній Європі та збільшити масштаб бізнесу у сегменті страхування життя.
26 банків пройдуть стрес-тест НБУ: які сценарії застосує регулятор
Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування — третього і фінального етапу оцінки стійкості банківської системи 2026 року. Документ визначає порядок оцінки фінансових показників і нормативів достатності капіталу банків у двох макроекономічних сценаріях.
