4 травня 2026, 18:10

До 10 червня потрібно оцифрувати трудові книжки. Гетманцев пояснив, чому це важливо для пенсії

На повне переведення даних у цифрову форму — так зване «оцифрування» — було відведено 5 років. Цей період завершується 10 червня цього року. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

На повне переведення даних у цифрову форму — так зване «оцифрування» — було відведено 5 років.

Чому це важливо для майбутньої пенсії

«Сьогодні розмір пенсії прямо залежить від страхового стажу. Однак ми часто стаємо свідками того, як через помилки в паперових записах, нечіткі печатки або людський фактор офіційний стаж у базі Пенсійного фонду не збігається з реальним», — пояснив Гетманцев.

Як самостійно оцифрувати дані трудової книжки

Наразі ви можете зробити це онлайн через сайт ПФУ:

  • Зайдіть на portal.pfu.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).
  • У меню «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Відомості про трудові відносини».
  • Заповніть дані та надайте згоду на обробку інформації.
  • Прикріпіть відскановані копії сторінок трудової книжки.
  • Натисніть «Підписати та відправити».

«Важливо не відкладати оцифрування ваших трудових книжок на останній момент. Кожна неврахована сторінка через стару печатку, або помилку, зроблену кадровиком, може обернутися для вас втратою реальних коштів при розрахунку пенсії. Якщо ви виявите розбіжності зараз, у вас буде час привести документи до ладу», — підсумував він.

Як перевірити свою електронну трудову книжку?

Застрахована особа може побачити результати оцифрування в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ або у мобільному застосунку «Пенсійний фонд».

Алгоритм дій:

  • У лівому боковому меню оберіть пункт «Електронна трудова книжка».
  • Натисніть кнопку «Дані ЕТК» та перейдіть у вкладку «Відцифрована ЕТК».
  • У вкладці «Скан-копії трудової книжки» ви знайдете всі завантажені документи, які були надані для оцифрування вашого стажу.
Роман Мирончук
Коментарі - 3

Унилий Бетменцев
4 травня 2026, 18:30
Маніпулятивна стаття, що базується на маніпулятивному пості. Актуально лише для старих записів до 2004 року.
lider2000
4 травня 2026, 18:58
Т. е. если у тебя трудовая с 2004 года, то можно етого не делать?
matroskin
4 травня 2026, 20:21
Наскільки мені відомо, все вже давно «оцифровано» і ведеться «в цифрі», причому років 20 тому точно і давно доступно на сайті ПФУ в цифровому вигляді.
