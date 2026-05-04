GameStop пропонує поглинання eBay за $56 мільярдів

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про угоду

GameStop запропонувала $125 за акцію готівкою та акціями для онлайн-маркетплейсу, що приблизно на 20% більше, ніж у п'ятницю.

GameStop, яка придбала приблизно 5% частки в eBay, заявила, що отримала початковий, необов'язковий «лист з високою впевненістю» від TD Bank про надання боргового фінансування на суму близько $20 мільярдів.

У службовій записці для інвесторів у неділю компанія Коена зобов'язалася знайти близько $2 мільярдів щорічної економії протягом 12 місяців після закриття торгів.

Читайте також: Акції eBay злетіли на тлі новини про можливе поглинання з боку GameStop

Як відреагували акції

Акції обох компаній зросли більш ніж на 15% на альтернативній торговій платформі Blue Ocean після оголошення GameStop. Тим не менш, eBay торгувався за ціною близько $117 — значно нижче вартості пропозиції GameStop — що свідчить про те, що інвестори бачать перешкоди для завершення угоди.

Пропозиція про поглинання відбулася після несподіваного злету GameStop, мережі магазинів відеоігор, яка скоротила свою присутність у фізичних магазинах після того, як геймери все частіше купували програмне забезпечення в цифрових магазинах.

Різниця в масштабах

До появи новини ринкова капіталізація GameStop становила близько $11,8 млрд, тоді як eBay оцінювався значно дорожче — приблизно у $46 млрд.

Коен має амбітні плани: у січні компанія представила пакет винагороди, який передбачає опціони на понад 171 млн акцій у разі, якщо капіталізація GameStop зросте до $100 млрд.

Нагадаємо

У лютому «Мінфін» писав, що eBay купує маркетплейс вживаного одягу Depop у Etsy за $1,2 мільярда.