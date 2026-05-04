GameStop пропонує поглинання eBay за $56 мільярдів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 травня 2026, 10:00

GameStop пропонує поглинання eBay за $56 мільярдів

GameStop Corp. планує купити eBay Inc. приблизно за $56 мільярдів готівкою та акціями, пише Bloomberg.

GameStop Corp.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про угоду

GameStop запропонувала $125 за акцію готівкою та акціями для онлайн-маркетплейсу, що приблизно на 20% більше, ніж у п'ятницю.

GameStop, яка придбала приблизно 5% частки в eBay, заявила, що отримала початковий, необов'язковий «лист з високою впевненістю» від TD Bank про надання боргового фінансування на суму близько $20 мільярдів.

У службовій записці для інвесторів у неділю компанія Коена зобов'язалася знайти близько $2 мільярдів щорічної економії протягом 12 місяців після закриття торгів.

Читайте також: Акції eBay злетіли на тлі новини про можливе поглинання з боку GameStop

Як відреагували акції

Акції обох компаній зросли більш ніж на 15% на альтернативній торговій платформі Blue Ocean після оголошення GameStop. Тим не менш, eBay торгувався за ціною близько $117 — значно нижче вартості пропозиції GameStop — що свідчить про те, що інвестори бачать перешкоди для завершення угоди.

Пропозиція про поглинання відбулася після несподіваного злету GameStop, мережі магазинів відеоігор, яка скоротила свою присутність у фізичних магазинах після того, як геймери все частіше купували програмне забезпечення в цифрових магазинах.

Різниця в масштабах

До появи новини ринкова капіталізація GameStop становила близько $11,8 млрд, тоді як eBay оцінювався значно дорожче — приблизно у $46 млрд.

Коен має амбітні плани: у січні компанія представила пакет винагороди, який передбачає опціони на понад 171 млн акцій у разі, якщо капіталізація GameStop зросте до $100 млрд.

Нагадаємо

У лютому «Мінфін» писав, що eBay купує маркетплейс вживаного одягу Depop у Etsy за $1,2 мільярда.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами