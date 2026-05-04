Британія готова розпочати переговори про участь у кредитній програмі ЄС на 90 млрд євро для України

Велика Британія планує розпочати переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 78 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 90 мільярдів євро). Про це пише Reuters з посиланням на заяву уряду Великої Британії.

Що відомо

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявить у понеділок, 4 травня, на саміті Європейського політичного співтовариства в Єревані, створеному після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, що Велика Британія хоче співпрацювати з ЄС, щоб допомогти Україні отримати доступ до критично необхідного військового обладнання.

Уряд Великої Британії додав, що додаткове фінансування також може створити можливості для британського бізнесу задовольняти нагальні потреби України, зокрема в оборонному секторі.

«Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі отримуємо вигоду, і в ці нестабільні часи нам потрібно діяти далі та швидше в обороні, щоб забезпечити безпеку людей», — заявив Стармер.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку.