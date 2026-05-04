26 банків пройдуть стрес-тест НБУ: які сценарії застосує регулятор

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 травня 2026, 16:55

26 банків пройдуть стрес-тест НБУ: які сценарії застосує регулятор

Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування — третього і фінального етапу оцінки стійкості банківської системи 2026 року. Документ визначає порядок оцінки фінансових показників і нормативів достатності капіталу банків у двох макроекономічних сценаріях. Про це регулятор повідомив 4 травня.

Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування — третього і фінального етапу оцінки стійкості банківської системи 2026 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

26 банків під перевіркою

Стрес-тестування охопить 26 банків, на які припадає понад 90% активів усієї банківської системи. Оцінювання відбуватиметься на трирічному прогнозному горизонті за базовим та несприятливим сценаріями.

Базовий сценарій спирається на офіційний макроекономічний прогноз НБУ та консенсусні прогнози обмінного курсу. Несприятливий сценарій не є прогнозом і використовується виключно для цілей стрес-тестування — він моделює глибоку і тривалу кризу.

Що передбачає несприятливий сценарій

  • падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у перші два роки через скорочення виробництва, зниження внутрішнього попиту та погіршення зовнішнього середовища;
  • пришвидшення інфляції внаслідок девальвації та скорочення пропозиції, яке частково стримується шоком попиту і монетарною реакцією;
  • зростання процентних ставок і здороження зобов'язань для банків;
  • погіршення фінансових результатів бізнесу і добробуту домогосподарств, що підвищує кредитний ризик;
  • часткове відновлення економіки на третьому році прогнозного горизонту.

Ризики, що оцінюватимуться

Методологія передбачає оцінку чотирьох основних ризиків: кредитного (дефолти за позиками), процентного (стиснення процентної маржі), валютного (переоцінка активів і зобов'язань) та операційного (у першому році несприятливого сценарію).

Для великих корпоративних позичальників дефолт оцінюватиметься індивідуально, для інших кредитів — на портфельній основі.

Наслідки для банків із дефіцитом капіталу

Якщо за підсумками стрес-тестування виявиться, що банку бракує капіталу понад нормативний мінімум, установа зобов'язана розробити програму капіталізації або реструктуризації. За результатами стрес-тестів 2025 року підвищені вимоги до достатності капіталу були встановлені для дев'яти банків, що сукупно тримають 18% активів системи.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Євген Никас и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами