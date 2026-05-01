1 травня 2026, 20:00

Головне за тиждень: НБУ та ФРС зберегли ставку, ОАЕ виходить з ОПЕК

Головні новини за тиждень:

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%Держборг України скоротився у валюті, але зріс у гривні через курсові коливанняЗа підсумками березня загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зазнав різноспрямованих змін: у доларовому еквіваленті він скоротився, тоді як у гривневому — зріс через курсові коливання.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Держборг України скоротився у валюті, але зріс у гривні через курсові коливання

За підсумками березня загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зазнав різноспрямованих змін: у доларовому еквіваленті він скоротився, тоді як у гривневому — зріс через курсові коливання.

ОАЕ з 1 травня вийшли з ОПЕК та ОПЕК+: що буде з цінами на нафту

У кінці квітня Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня 2026 року. Це навряд чи одразу позначиться на ринку, оскільки постачання вже обмежені через блокаду Ормузька протока — ключового маршруту, яким проходить близько 20% світової нафти, включно з експортом Еміратів.

ФРС США знову залишила ставку без змін

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 28−29 квітня не стала змінювати відсоткову ставку, зберігши її на рівні 3,5−3,75%. Таке рішення ухвалено втретє поспіль, і воно повністю відповідає очікуванням ринку.

Свириденко повідомила, коли почнуть підвищувати ціни на електроенергію

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про подовження терміну дії поточних тарифів на світло для населення. Чинна вартість електроенергії для побутових споживачів залишатиметься незмінною до 31 жовтня 2026 року.

Середня зарплата в Україні зросла на 7,2% і перевищила 30 000 грн — Держстат

Середня заробітна плата в Україні за підсумками березня 2026 року склала 30 356 грн. Це на 7,2% більше, ніж показник попереднього місяця (лютого 2026 року).

Fitch Ratings погіршило прогноз зростання ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання економіки України на 2026 рік з 2,4% до 1,6%.

НБУ перерахує до бюджету рекордні 146 млрд грн: майже вдвічі більше, ніж торік

НБУ перерахує в державний бюджет України частину прибутку до розподілу за 2025 рік в рекордній сумі — 146,1 млрд грн.

