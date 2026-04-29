Свириденко повідомила, коли почнуть підвищувати ціни на електроенергію

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про подовження терміну дії поточних тарифів на світло для населення. Чинна вартість електроенергії для побутових споживачів залишатиметься незмінною до 31 жовтня 2026 року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Яким буде тариф для населення

Для побутових споживачів ціна зафіксована на рівні 4,32 грн за кВт⋅год.

«Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін», — зазначила голова уряду.

Пільги

Окрему увагу приділили споживачам, для яких електрика є ключовим джерелом тепла. Це стосується мешканців будинків та квартир з електроопаленням, а також осель, де відсутнє газопостачання та централізоване тепло.

Для таких категорій у період опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня) встановлено спеціальний механізм:

При споживанні до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год.

За обсяг споживання, що перевищує 2 000 кВт⋅год, оплата здійснюватиметься за базовим тарифом — 4,32 грн за кВт⋅год.

Нагадаємо

З початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.