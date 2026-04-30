ФРС США знову залишила ставку без змін

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 28−29 квітня не стала змінювати відсоткову ставку, зберігши її на рівні 3,5−3,75%. Таке рішення ухвалено втретє поспіль, і воно повністю відповідає очікуванням ринку.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як голосували

За збереження ставки проголосували вісім членів комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), один за зниження на 0,25 в.п., ще троє підтримали збереження ставки, але виступили проти сигналу про її можливе зниження.

Останні показники свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати впевненими темпами. Зростання зайнятості в середньому залишається невисоким, а рівень безробіття за останні місяці практично не змінився. Інфляція залишається підвищеною, що частково відбиває нещодавнє зростання світових цін на енергоносії", — йдеться у повідомленні комітету.

Що з інфляцією

Рішення регулятор приймав в умовах високої інфляції, що зберігається. У березні індекс споживчих цін (CPI), що відображає зміну вартості товарів та послуг у США, підскочив на 0,9% у місячному вираженні — до максимуму за два роки. Це були перші дані про інфляцію з початку війни на Близькому Сході, і основний вплив на зростання індексу зробило подорожчання енергоносіїв. При цьому базовий CPI, який їх не враховує, помірно збільшився.

Переважний ФРС індикатор інфляції — базовий індекс PCE — за березень ще не публікувався. У лютому, тобто напередодні іранської кризи, вона склала 3%, трохи сповільнивши зростання порівняно з січнем.

Як відреагував ринок

Індекс широкого ринку акцій США S&P 500 після публікації рішення регулятора трохи прискорив падіння та знижувався приблизно на 0,3%. Індекс «блакитних фішок» Dow Jones втрачав 0,8%, а «технологічний» Nasdaq Composite — 0,27%.

Ринки значною мірою виключають ймовірність будь-яких зниження ставок до кінця року, зазначає Barron's. Імовірність того, що ставка не зміниться до липня 2027-го, зараз перевищує 50%, показує інструмент CME FedWatch.

Пауелл піде

Засідання, що пройшло, може виявитися останнім для її чинного голови Джерома Пауелла: його повноваження закінчуються 15 травня 2026 року, а голосування в Сенаті з кандидатури Кевіна Уорша очікується найближчими днями.

Хто замінить Пауелла

На перше місце у списку кандидатів на посаду наступного голови ФРС США вийшов колишній член ради керуючих регулятора Кевін Уорш.

У 2017 році Трамп вже розглядав кандидатуру Уорша на посаду голови регулятора, але у підсумку обрав Джерома Пауелла, який тоді підтримував м'яку грошово-кредитну політику Федрезерва. Згодом Трамп неодноразово погрожував звільнити Паеулла за небажання знижувати ставки.