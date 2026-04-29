29 квітня 2026, 16:17

Fitch Ratings погіршило прогноз зростання ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання економіки України на 2026 рік з 2,4% до 1,6%. Про це йдеться у повідомленні агентства.

Прогноз Fitch

Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні «CCC».

Очікується, що у 2027 році економічне зростання прискориться до 2,7% на тлі послаблення цінового тиску, однак перспективи залишаються дуже невизначеними та залежать від перебігу війни.

Інфляція

Агентство також звертає увагу на посилення інфляційного тиску: середньорічна інфляція у 2026 році може зрости до 8,5% через подорожчання пального і транспорту, а також очікуване зростання цін на добрива та продукти харчування.

На думку аналітиків, Нацбанк України, ймовірно, зберігатиме жорстку монетарну політику та стримуватиме поступове послаблення гривні, використовуючи валютний курс як якір цінової стабільності.

ВВП

Дефіцит поточного рахунку, за оцінками Fitch, у 2026 році й надалі зростатиме з 14,9% ВВП у 2025 році через високі ціни на енергоносії та скорочення грошових переказів від біженців, а у 2027 році дещо зменшиться — до 18,4% ВВП.

Водночас цей дисбаланс покриватиметься значною міжнародною фінансовою допомогою, що дозволить зберегти валютні резерви на рівні близько 5,8 місяця імпорту до кінця 2026 року.

У грудні, Fitch прогнозувало зростання ВВП України на 2026 рік на рівні 2,4%, а на 2027-й — 2,8%, із інфляцією відповідно 7,4% і 5,7% та дефіцитом поточного рахунку 15% і 15,2% ВВП.

Очікування щодо війни

В оновленому прогнозі агентство не очікує швидкого послаблення бойових дій через глибокі розбіжності сторін щодо ключових питань, зокрема територіальних поступок і гарантій безпеки. Попри постійний військовий тиск і масовані атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру, російські війська, за оцінками Fitch, досягли лише незначного територіального просування.

Фінансування

Водночас доступ до значного фінансування з боку ЄС та керовані виплати за зовнішнім комерційним боргом (у середньому близько $1 млрд у 2026−2028 роках, із першим погашенням реструктуризованих єврооблігацій у 2029 році) обмежують короткострокові ризик и фінансування.

Значну частину потреб у фінансуванні на 2026−2027 роки, як очікується, покриє кредит ЄС обсягом €90 млрд у межах програми Ukraine Support Loan (близько 46% ВВП 2026 року). Повернення коштів передбачене лише у малоймовірному випадку отримання Україною репарацій від Росії за гарантіями країн-членів ЄС.

У Fitch також зазначають, що наявні фінансові резерви та структура витрат, зосереджена на другій половині року, дають змогу певною мірою компенсувати можливі затримки з надходженням коштів — ліквідність може зберігатися приблизно до червня 2026 року навіть без фінансування за програмою USL.

Підтримка міжнародних донорів залишається ключовим фактором рейтингу, зокрема з урахуванням підписаної у квітні угоди про продовження відстрочки виплат за офіційним боргом до лютого 2030 року.

Водночас агентство попереджає про ризик «втоми донорів» у середньостроковій перспективі через значні потреби у фінансуванні та залежність від рішень ЄС, які можуть ускладнюватися політичними розбіжностями між країнами-членами.​

Роман Мирончук
Romanenkas17
29 квітня 2026, 16:28
«ріст ВВП»? Це жарт? якщо дадуть кредит 90000000000 то ВВП виросте на 90000000000. Але потім прийдеться землею і портами віддавати, ввести додаткове ВВП для базарних фопів тощо))
Новини по темі
Всі новини
