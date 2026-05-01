ОАЕ з 1 травня вийшли з ОПЕК та ОПЕК+: що буде з цінами на нафту

У кінці квітня Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня 2026 року. Це навряд чи одразу позначиться на ринку, оскільки постачання вже обмежені через блокаду Ормузька протока — ключового маршруту, яким проходить близько 20% світової нафти, включно з експортом Еміратів, повідомляє Associated Press.

ОПЕК забезпечує близько 40% світового видобутку нафти, однак її вплив на ринок останніми роками слабшав на тлі зростання виробництва у США. Якщо до війни Саудівська Аравія видобувала понад 10 млн барелів на добу, то США наразі забезпечують понад 13 млн барелів щодня.

ОАЕ, які приєдналися до ОПЕК через свій емірат Абу-Дабі в 1967 році, видобували близько 3,4 мільйона барелів нафти на день безпосередньо перед початком американо-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого. Аналітики кажуть, що вони мають потужність видобувати приблизно 5 мільйонів барелів на день.

За оцінками Barclays, рішення Абу-Дабі швидко вийти з ОПЕК може призвести до поступового збільшення експорту нафти з ОАЕ в міру виходу регіону з нинішньої кризи на Близькому Сході.

У ANZ також вважають, що короткостроковий вплив цього кроку на ціни буде обмеженим: котирування наразі більше визначаються геополітикою, рівнем запасів і логістикою, ніж інституційними змінами.

Читайте також: Чому вихід ОАЕ з ОПЕК не «заллє ринок» нафтою — думка

Аналітики вважають, що вихід ОАЕ з ОПЕК зменшить стабільність ринку та додасть невизначеності щодо видобутку. Втім, вплив на волатильність залежатиме від рішень ОАЕ та ОПЕК+, тоді як у довгостроковій перспективі ціни, ймовірно, знижуватимуться.

Що з цінами зараз

«Мінфін» писав, що сьогодні, 1 травня, ціни на нафту продовжили зростання, оскільки дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном зайшли у глухий кут.

Станом на 11:08 ціни на нафту демонстрували таку динаміку:

Brent: липневі ф’ючерси зросли на $0,89 (+0,8%) — до $111,29 за барель. За підсумками тижня еталонна марка може додати близько 5,7%.

West Texas Intermediate (WTI): котирування підвищилися на $0,37 (+0,4%) — до $105,44. Тижневе зростання становить 11,7%.

Водночас червневий контракт на Brent перед експірацією в четвер підіймався до $126,41 за барель — це найвищий рівень із березня 2022 року.

Що таке ОПЕК

ОПЕК — організація країн, що видобувають нафту. Вони домовляються, скільки нафти видобувати, щоб впливати на світові ціни. ОПЕК+ — розширена версія, куди входять ще й країни поза організацією, зокрема росія.