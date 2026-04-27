НБУ перерахує до бюджету рекордні 146 млрд грн: майже вдвічі більше, ніж торік

НБУ перерахує в державний бюджет України частину прибутку до розподілу за 2025 рік в рекордній сумі - 146,1 млрд грн. Про це написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Рекорд НБУ

«Рада НБУ затвердила консолідовану фінансову звітність Нацбанку за 2025 рік та прибуток до розподілу.

Відповідно до прийнятих рішень, НБУ перерахує в державний бюджет України частину прибутку до розподілу за 2025 рік в рекордній сумі - 146,1 млрд грн. Це майже у 2 рази більше, ніж в минулому році", — написав Гетманцев.

За його словами, для розуміння: в 2025-му регулятор передав в бюджет частину прибутку до розподілу за 2024 рік — у розмірі в 84,2 млрд грн.

«Фактично рішення Ради НБУ стало підтвердженням плану, який був затверджений в бюджеті на 2026 рік.

Нагадаю: згідно ст. 15 закону «Про держбюджет-2026», цьогоріч регулятор має перерахувати до бюджету суму частини прибутку до розподілу не менше 146 млрд грн.

Ці кошти підуть на фінансування потреб армії та оборони, що є нашим безумовним пріоритетом", — підсумував він.