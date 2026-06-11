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11 червня 2026, 13:45

Преміумжитло стає привабливішим для інвесторів: що змінилося на ринку

Частка інвестування в преміумжитло на первинному ринку зросла орієнтовно до 18−20%. До повномасштабної війни цей показник не перевищував 10%. Про це повідомила Маріанна Бігунець, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA.

Частка інвестування в преміумжитло на первинному ринку зросла орієнтовно до 18−20%.

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Інвестиційний попит

За словами фахівчині, протягом останніх років структура інвестиційного попиту на первинному ринку суттєво змінилася. Якщо у 2019−2021 роках частка преміумсегмента, включно з апартаментами та великими будинками площею від 300 м², не перевищувала 10% інвестиційних придбань, то нині інвестування в преміумжитло оцінюється вже на рівні 18−20%.

«Це свідчить про те, що частина покупців змінила підхід до інвестицій у нерухомість. Нижча стартова ціна залишається важливою, однак вона вже не є єдиним або головним критерієм. Для інвестора дедалі більшого значення набувають клас об'єкта, концепція, якість середовища, приватність, сервіс, інфраструктура, безпекові рішення, потенціал оренди та можливість подальшого перепродажу», — зазначила експертка.

За її твердженням, сучасні житлові об'єкти преміумкласу дедалі частіше оцінюються не тільки через локацію, архітектуру, площу чи якість матеріалів. На перший план виходить здатність проєкту створювати для людини цілісне середовище життя.

Крім того, покупці дедалі частіше розглядають такі об'єкти як інвестицію в якість життя, безпеку, приватність, сервіс, психологічний комфорт і довгострокову ліквідність.

За її словами, інвестиційна привабливість преміальних об'єктів також пов’язана з їхньою здатністю не втрачати потенціал попиту навіть у складні періоди. Покупці таких об'єктів частіше, окрім поточної вартості квадратного метра, оцінюють і прогнозують, наскільки проєкт буде актуальним через кілька років.

«Покупець очікує від преміумнерухомості якісного середовища, сервісу, приватності, безпеки та зрозумілої життєвої концепції. Саме такі характеристики формують довгострокову цінність і роблять проєкт стійкішим з інвестиційного погляду», — наголосила комерційна директорка GAZDA.

За її словами, орієнтовний поріг інвестиційного входу на первинний ринок житла суттєво відрізняється залежно від сегмента. Для економ та комфорт-класу він може стартувати від $20 тис. до $30 тис. Для бізнес-класу зазвичай становить орієнтовно від $35 тис. до $60 тис. У преміальному сегменті інвестору варто орієнтуватися на суми від $70 тис., а вартість окремих об'єктів може сягати $170−200 тис. і більше.

Водночас, як твердить експертка, інвестиції в первинний ринок, зокрема у преміумсегмент, потребують ретельної оцінки ризиків. Головна особливість придбання в новобудовах на стадії зведення, як і раніше, полягає в можливості зафіксувати нижчу ціну на ранньому етапі будівництва.

За її даними, у якісних проєктах зі стабільною динамікою будівництва зростання вартості протягом першого року може становити близько 15−17%. А загальна різниця між стартовою ціною та ціною на етапі введення в експлуатацію може орієнтовно досягати 30−35%.

«Така дохідність не є автоматичною. Фактичний результат залежить від локації, класу об'єкта, темпів будівництва, репутації девелопера, якості проєкту, конкуренції в конкретному регіоні та загальної ситуації на ринку», — наголосила Бігунець.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+9
Kikudzuki
Kikudzuki
11 червня 2026, 14:54
#
Ах, как у нас в Одессе до войны инвесторы с мешками денег инвестировали в премиум жильё первой линии у моря, считая это отличным и надежным вложением средств. А теперь там каждый день прилеты шахедов с жертвами. И теперь продаются все эти апартаменты по 300000 — 1000000$… продаются годами… Теперь, когда ракеты и их обломки стали долетать и падать и в элитных ЖК и в центре города, желающих инвестировать, особенно в верхние этажи эти модных небоскребов — совсем поубавилось.
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