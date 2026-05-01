1 травня 2026, 18:35

Держборг України скоротився у валюті, але зріс у гривні через курсові коливання

За підсумками березня загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зазнав різноспрямованих змін: у доларовому еквіваленті він скоротився, тоді як у гривневому — зріс через курсові коливання. Про це повідомляє Міністерство фінансів України 1 травня.

Обсяги та структура заборгованості

Станом на 31 березня 2026 року сукупний державний і гарантований державою борг сягнув 9 233,03 мільярда гривень, що в іноземній валюті дорівнює 210,82 мільярда доларів. Левова частка від цієї суми (75,37%) припадає на зовнішні зобов'язання уряду і складає 6 959,18 мільярда гривень, або 158,9 мільярда доларів. Внутрішній державний борг становить 21,8% від загального обсягу і дорівнює 2 013,89 мільярда гривень (45,98 мільярда доларів). Ще 2,82% портфеля припадають на гарантований державою борг у розмірі 259,96 мільярда гривень (5,94 мільярда доларів).

Березнева динаміка та вплив валютних курсів

Протягом місяця загальна сума заборгованості зросла на 21,83 мільярда у гривневому вимірі, однак у доларовому еквіваленті показник зменшився на 2,36 мільярда доларів. Така розбіжність виникла внаслідок валютного фактора: уряд погасив частину зобов'язань в іноземній валюті, що знизило загальний доларовий борг, але через переоцінку курсів наприкінці місяця гривневий еквівалент зріс. Зокрема, зовнішній держборг збільшився на 28,16 мільярда гривень, а внутрішній — на 4,27 мільярда гривень. Водночас гарантований державою борг продемонстрував загальне скорочення на 10,6 мільярда гривень. З цієї суми його зовнішня частина зменшилася на 11,08 мільярда гривень, а внутрішня — зросла на 0,49 мільярда гривень.

Кому винна держава та в якій валюті

Найбільшим джерелом фінансування залишаються пільгові кредити від міжнародних організацій та урядів інших країн, на які припадає 65,4% боргу. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), розміщені на локальному ринку, становлять 21,8%, тоді як зовнішні цінні папери покривають 9,2%. Найменша частка (близько 3,6%) належить комерційним банкам та іншим фінансовим установам. Якщо оцінювати валютну структуру, то домінуючою валютою є євро, що складає 44,08% від усього обсягу. За ним ідуть долар (22,74%) та гривня (20,94%). Спеціальні права запозичення (SDR) займають 9,12%, а інші валюти — 3,12%.

Вартість запозичень та операції на внутрішньому ринку

За рік борговий портфель України став довшим за строком погашення та дешевшим в обслуговуванні. На кінець березня 2026 року середньозважена відсоткова ставка знизилася до 4,52% (проти 4,53% у лютому та 6,2% у лютому 2025 року). Середній термін до погашення зобов'язань становить 13,07 року (порівняно з 13,23 року у лютому 2026-го та 11,7 року у лютому 2025-го). Протягом березня Міністерство фінансів залучило до бюджету еквівалент 20,3 мільярда гривень через 11 аукціонів з продажу ОВДП. Також відомство провело один switch-аукціон (обмін старих випусків облігацій на нові) на суму 8,37 мільярда гривень, щоб зменшити короткостроковий тиск на бюджет. Додатково у квітні міністр фінансів Сергій Марченко та Група офіційних кредиторів підписали меморандум, який офіційно переносить боргові виплати, що мали розпочатися з лютого 2026 року, на кінець лютого 2030 року у межах параметрів програми Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Читайте також: Понад $39 трильйонів: держборг США оновив абсолютний історичний максимум

